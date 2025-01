Ao aderir aos BRICS, o RI deverá ser capaz de obter benefícios económicos e reduzir os riscos políticos globais

Jacarta – Vários partidos consideram que a adesão da Indonésia aos BRICS tem os seus próprios benefícios e riscos. O economista-chefe do Bank Permata, Josua Pardede, disse que o sucesso da Indonésia nos BRICS dependerá de uma estratégia muito cuidadosa para alcançar objectivos ideais, tanto em termos económicos como políticos a nível global.

“Isto é, maximizar os benefícios económicos e minimizar os riscos políticos”, disse Josua quando contactado. VIVAQuinta-feira, 9 de janeiro de 2025.

Explicou que, face à ameaça de Donald Trump de aumentar as tarifas de importação aos países membros do BRICS, existem várias medidas estratégicas que o governo indonésio pode tomar. Isto porque o aumento das tarifas de importação afectará as principais exportações da Indonésia para os Estados Unidos, tais como bens manufacturados, têxteis, electrónica e produtos agrícolas. Considera-se que isto reduz a competitividade dos produtos indonésios no mercado dos EUA.

“Ao juntar a Indonésia aos BRICS, há uma oportunidade de aumentar as exportações dentro dos BRICS e reduzir a dependência de mercados tradicionais como os Estados Unidos”, disse Josua.

A ameaça de tarifas indica um possível aumento das tensões entre os Estados Unidos e os países do BRICS. Josua acredita que isto poderá afectar as relações comerciais bilaterais entre a Indonésia e os Estados Unidos, bem como a dinâmica geopolítica global. Para responder a esta ameaça, segundo Josua, a Indonésia deve equilibrar as medidas económicas, a fim de manter relações comerciais com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, maximizar os benefícios de ser membro dos BRICS.

Algumas das estratégias são: Em primeiro lugar, o governo pode concentrar-se nos mercados dos BRICS e do Sul Global, para mitigar o impacto do acesso reduzido ao mercado dos EUA. Por exemplo, expandindo as exportações para China, Índia, Rússia e África do Sul. Além disso, a Indonésia também deve encorajar a diversificação de produtos de exportação orientados para o valor acrescentado, tais como produtos electrónicos ou produtos tecnológicos.

Em segundo lugar, a Indonésia pode utilizar fundos do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) dos BRICS para apoiar projectos de energia limpa e infra-estruturas. Terceiro, o governo precisa de se envolver activamente na diplomacia económica multilateral em todos os BRICS, para defender regras comerciais mais justas e proteger os interesses dos países em desenvolvimento.

Quarto, reformas para aumentar a competitividade dos produtos indonésios no mercado global, incluindo incentivos para os sectores industrial e tecnológico.

“Portanto, a Indonésia precisa de desempenhar um papel estratégico como ponte entre os BRICS e os países ocidentais, especialmente os EUA, destacando uma política externa livre e activa. Esta estratégia ajudará a minimizar o potencial de retaliação por parte dos EUA, ao mesmo tempo que salvaguarda interesses nacionais no mundo”, disse ele.