Ao apoiar Asta Cita Prabowo através do desenvolvimento de recursos humanos, o BNI explora o potencial dos jovens jogadores de badminton indonésios

Jacarta – O PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ou BNI está totalmente comprometido com o desenvolvimento de Recursos Humanos (RH) como parte do programa Asta Cita do Presidente Prabowo Subianto rumo a uma Indonésia Dourada 2045. Um dos esforços feitos pelo BNI no setor esportivo é explorar o potencial dos jovens jogadores de badminton do país.

O secretário corporativo do BNI, Okki Rushartomo, disse que por meio da colaboração de patrocínio com a gestão central da All Indonesian Badminton Association (PP PBSI), o BNI está promovendo o desenvolvimento das conquistas dos atletas de badminton indonésios de cima a baixo a partir de 2021.

“O BNI, como banco estatal, apoia totalmente o programa Asta Cita do Presidente Prabowo para trabalhar em conjunto para tornar a Indonésia um país digno e bem-sucedido”, disse ele.

Okki explicou que o apoio do BNI ao badminton indonésio foi materializado através de diversas ações concretas, incluindo a procura de potenciais atletas jovens em toda a Indonésia através da atividade do Circuito Nacional do BNI, que é uma competição nacional.

O BNI oferece um programa de desenvolvimento de desempenho de atletas jovens por meio do torneio BNI Badminton Asia Junior Championship 2024, organizado pelo BNI Indonesia International Challenge 2024, que será realizado na Indonésia.

“O BNI dá total apoio à organização de torneios globais de badminton com a presença de jovens atletas de todo o mundo”, afirmou.

Por outro lado, o BNI, juntamente com o PBSI, estão a executar um programa para desenvolver atletas indonésios no cenário mundial através do apoio à Força-Tarefa Road to Olympic Paris 2024, uma equipe ad hoc composta por uma equipe de treinadores, mentores, preparadores físicos , uma equipe de médicos, nutricionistas, cientistas esportivos e psicólogos esportivos.

Okki disse que o BNI não se concentra apenas no desenvolvimento do esporte do badminton, mas também aprecia atletas de destaque, como Jonatan Christie como campeão individual masculino da Inglaterra em 2024 e campeão individual masculino do campeonato asiático de badminton em 2024, Anthony Sinisuka Ginting. como vice-campeões do All England Category 2024 Men’s Singles, Muhammad Rian Ardianto e Fajar Alfian como campeões do All England Category Men’s Doubles 2024, e Gregoria Mariska Visit o medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris no badminton.

“Esperamos que este agradecimento possa proporcionar uma injeção de entusiasmo aos atletas para que possam continuar a alcançar conquistas orgulhosas no futuro”, concluiu Okki.