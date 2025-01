Ao assinar o memorando de entendimento, a Indonésia enviará 221 mil peregrinos para operações de Hajj em 2025

Jidá, VIVA – O Governo da República da Indonésia, juntamente com o Governo do Reino da Arábia Saudita, assinaram um Acordo de Hajj (MoU) para a temporada de Hajj 1446 AH / 2025 DC A assinatura deste acordo foi realizada pelo Ministro da Religião Nasaruddin. Umar e o Ministro do Hajj e Umrah da Arábia Saudita, Tawfiq F. Al-Rabiah, em Jeddah.

Leia também: O Ministro da Religião Nasaruddin Umar visita a Arábia Saudita para realizar a missão Prabowo sobre a qualidade dos serviços do Hajj

“Graças a Deus, hoje acabamos de assinar um acordo de Hajj com a Arábia Saudita. Há várias coisas em que concordamos, uma das quais é que o número de peregrinos indonésios do Hajj que partirão durante o período operacional do Hajj 1446 H/2025 DC é 221 mil pessoas”, disse o Ministro da Religião Nasaruddin Umar em Jeddah, domingo, 12 de janeiro de 2025.

Também estiveram presentes no processo de assinatura o Presidente da Comissão VIII do DPR Marwan Dasopang, o Chefe da Agência Organizadora do Haj (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, o Vice-BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, o Chefe da Agência de Gestão Financeira Haji, Fadlul Imansyah. Vamos continuar percorrendo o artigo completo abaixo.

Leia também: Ao partir para a Arábia Saudita, o Ministro da Religião traz a missão de eficiência de custos e melhoria da qualidade dos serviços do Hajj 2025

Também estiveram presentes nesta ocasião o Cônsul Geral da Indonésia em Jeddah, Yusron B Ambary, o Diretor Geral do Ministério da Religião que Organiza o Hajj e a Umrah, Hilman Latief, o Diretor de Serviços de Hajj no Exterior, Muchlis M Hanafi, e o Cônsul do Hajj em o Consulado Geral da Indonésia em Jeddah, Nasrullah Jasam. .

Leia também: Poupanças do Banco Muamalat Hajj atingem IDR 1,5 trilhão em dezembro de 2024

O Ministro da Religião explicou que a partida e o regresso de 221 mil peregrinos do Hajj seriam divididos em dois aeroportos na Arábia Saudita, conforme indicado no comunicado oficial do Ministério da Religião.

“Um total de 110.500 peregrinos chegarão através do Aeroporto Amir Mohammad Bin Abdul Aziz em Medina e retornarão através do Aeroporto King Abdul Aziz em Jeddah”, disse. disse o Ministro da Religião.

“Enquanto isso, a outra metade chegará pelo aeroporto King Abdul Aziz Jeddah e retornará pelo aeroporto Amir Mohammad bin Abdul Aziz Madinah.” contínuo.

O Ministro dos Assuntos Religiosos espera que com a assinatura deste Memorando de Entendimento os preparativos para o Hajj possam ser concluídos em breve.

“Peço a todas as partes envolvidas nos preparativos que mobilizem toda a sua energia e pensamento para tornar o Hajj de 1446 H/2025 DC um sucesso”, disse o Ministro da Religião.

A Indonésia tem actualmente uma quota de 2.210 oficiais ou 1% da quota da congregação.

O Ministro da Religião, Nasaruddin Umar, continua a tentar pressionar o Hajj da Arábia Saudita e o Ministro da Umrah, Tawfiq F Al Rabiah, para que a Indonésia possa obter uma quota adicional de oficiais.

“Continuamos a nos esforçar para obter cotas adicionais de oficiais para que o número seja mais adequado para fornecer o máximo serviço aos peregrinos indonésios do Hajj”. disse.

Uma das cláusulas do MoU afirma que o Ministério do Hajj e da Umrah tem o direito de reduzir ou aumentar a percentagem de funcionários conforme necessário.

Este será atualizado assim que as etapas do contrato de serviço forem concluídas de acordo com o cronograma pré-determinado.

O memorando de entendimento entre o Ministro da Religião da Indonésia e o Ministro do Haj saudita também regula questões de segurança. Todos os peregrinos do Hajj são solicitados a obedecer e obedecer aos regulamentos do Reino da Arábia Saudita, inclusive em relação ao movimento durante o pico do Hajj em Arafah, Muzdalifah e Mina.

Pede-se também aos peregrinos que não realizem atividades de propaganda nem levantem a voz em locais públicos. Por outro lado, pede-se aos peregrinos que respeitem e protejam a santidade das 2 Terras Santas.

Outras regras relativas à utilização de dispositivos fotográficos, incluindo telemóveis, de forma a não perturbar a segurança e a ordem públicas.

Outras proibições incluem: hastear a bandeira de certos países, publicar slogans políticos e partidários ou politizar a época do Hajj.

 Assinatura do memorando de entendimento sobre o acordo do Hajj para a temporada do Hajj 1446 AH / 2025 DC.

“Também concordamos com vários regulamentos de segurança que serão aplicados durante o movimento dos peregrinos do Hajj. Em princípio, o governo indonésio está disposto a cooperar com o Reino da Arábia Saudita na segurança e conforto dos peregrinos enquanto estiverem em terra. Papai Noel.” disse o Ministro da Religião.

Além da assinatura do Memorando de Entendimento, a visita do Ministro da Religião à Arábia Saudita também foi para assistir a Mu’tamar e à Exposição Hajj em Jeddah. O Ministro da Religião também se reunirá com vários partidos na Arábia Saudita para garantir a preparação dos serviços congregacionais.

“Nosso objetivo é como os peregrinos indonésios do Hajj podem obter o melhor serviço. Vamos prepará-lo desde o início.” ele enfatizou.