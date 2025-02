Moscou, vivo – O presidente russo Vladimir Putin elogiou o estilo político do presidente dos EUA, Donald Trump, dizendo que Trump retornaria a elite européia ao caminho certo.

Em uma entrevista transmitida na televisão do governo russo, no domingo, 2 de fevereiro de 2025, Putin disse que Trump restauraria a ordem nas relações americanas com as elites européias.

“Isso acontecerá rápido e em breve. Todos estarão sob o controle de seu professor e abalarão bem as caudas”, disse Putin.

“Trump tem idéias diferentes sobre o que é bom e o que é ruim, mesmo sobre políticas de gênero e outras questões”, acrescentou Putin, citado por Anews, segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025.

 Viva militar: presidente russo Vladimir Putin

Putin disse que as elites européias estão sempre fazendo o que os Estados Unidos desejam. Ele também elogiou o ex -ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Helmut Kohl, e Gerhard Schröder, que, segundo ele, defenderam suas próprias opiniões.

O presidente russo nunca elogiou Biden. No entanto, ele parabenizou Trump por sua vitória nas eleições gerais e depois por sua inauguração em janeiro, e enfatizou sua força como político.

Trump disse repetidamente que em breve conversará com Putin para discutir como acabar com a guerra na Ucrânia.

 A inauguração de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos Foto: (Foto AP/Morry Gash, piscina)

Putin disse que está pronto para continuar o contato, mas a data da conversa não foi anunciada.