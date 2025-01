Ao convidar Fuji para o prédio do DPR, Verrell quer despertar o interesse dos jovens pelo mundo da política

Jacarta – Membro da Comissão

Verrell explicou que este passo foi dado em linha com a evolução da era que hoje é dominada pela era da digitalização. Segundo ele, as redes sociais são o meio mais eficaz de educar os jovens sobre a política e o papel do DPR. Role mais, ok?.

“Agora que estamos na era da digitalização, da tecnologia e das redes sociais, penso que esta é a forma certa de educar os jovens sobre a política actual. Graças à colaboração com Mba Fuji, haverá mais jovens interessados ​​em entrar no mundo da política”, disse Verrell.

Como representante dos millennials no RI DPR, Verrell parecia sério ao apresentar vários aspectos do trabalho do órgão legislativo em Fuji. Ambos percorreram diversas salas estratégicas, como a Agência de Cooperação Interparlamentar (BKSAP), a sala de trabalho da Comissão X e a Sala Plenária.

«Ontem convidei-o a dar uma vista de olhos ao BKSAP», disse o Comissário Verrell.

Além disso, Verrell enfatizou a importância de abraçar todos os partidos, incluindo os influenciadores, para aumentar o interesse das gerações mais jovens no mundo da política. Segundo ele, as redes sociais não são apenas uma ferramenta de comunicação, mas também uma ferramenta educacional muito relevante na atualidade.

“Acho que temos que abraçar todos os partidos para nos interessarmos pela política. Bertolt Brecht disse uma vez que a pior cegueira é a cegueira política. conteúdo com influenciadores no DPR RI “Portanto, espero que, como o objetivo é bom, possamos aceitá-lo positivamente”, concluiu Verrell.