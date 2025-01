Ao denunciar violações da luz vermelha, os residentes podem receber IDR 3,2 milhões

Vietnã, AO VIVO – Recentemente, houve um regulamento onde os residentes que denunciam violações do sinal vermelho podem receber dinheiro. Sabe-se que este regulamento foi implementado pelo governo vietnamita, que lançou um programa inovador para aumentar a sensibilização do público para as regras de trânsito.

VIVA resumido de Tempos econômicos Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, o país apelidado de terra do dragão azul implementou esses regulamentos desde 1º de janeiro de 2025. Eles ainda têm regulamentos para melhorar a segurança rodoviária através da participação pública.

 Ilustração do tráfego no Vietnã

Ao abrigo deste regulamento, os cidadãos e as organizações podem ganhar até 200 dólares ou cerca de 3,2 milhões de IDR por denunciarem infrações de trânsito verificadas. É claro que este regulamento é muito tentador para os cidadãos vietnamitas.

Observe que a recompensa é limitada a 10% da multa administrativa por caso, o que se destina a incentivar a participação da comunidade na melhoria da ordem e da segurança no trânsito.

A existência deste regulamento desencadeou um fenómeno único em diversas áreas do Vietname, onde muitos residentes se reúnem para ficar à beira da estrada com câmaras prontas para gravar.

Isto é feito para procurar infratores de trânsito em cruzamentos ou estradas movimentadas, na esperança de obter imagens que possam ser denunciadas à polícia por uma recompensa em dinheiro de IDR 3,2 milhões.

A existência desta política foi destacada pelos internautas indonésios nas redes sociais. Alguns internautas esperam que esta regra também possa ser aplicada na Indonésia, porque ainda existem muitas infrações de trânsito, especialmente nos semáforos vermelhos.

“Se este for o caso na Indonésia, não será mau para os desempregados”, escreveu comentários de internautas no upload discutindo esses regulamentos.

“O Vietname está a tentar avançar envolvendo o seu povo, enquanto nós, espero que sim, sim, na Indonésia, claro, quando esperamos num sinal vermelho, de repente sentimo-nos como celebridades.” outro internauta interveio.

Como informação adicional, o governo vietnamita espera que esta medida aumente a consciência pública sobre as regras de trânsito e reduza o número de acidentes que ceifam uma média de 30 vidas por dia no país.