Ao encerrarmos 2024, o BRIS compartilha um desempenho brilhante e recorde

Jacarta – O PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) encerrou 2024 com um histórico de desempenho positivo em vários indicadores-chave. Um deles, o preço das ações está em 2.730 ou 56,9 por cento mais alto no acumulado do ano (acumulado no ano), em comparação com o primeiro dia de negociação de 2024 no nível de 1.740.

O Diretor Presidente do BSI, Hery Gunardi, disse que esta conquista posiciona o BRIS como o emissor de melhor desempenho entre todos os emissores bancários no mercado de capitais indonésio ao longo de 2024.

“2024 é um ano cheio de desafios e oportunidades para o BSI. Graças a Deus nos divertimos muito. “E isso pode ser visto no emissor BRIS no mercado de capitais, que apresenta forte desempenho acionário e é a melhor escolha dos investidores”, disse Hery em comunicado datado de quarta-feira, 1º de janeiro de 2025.

 Banco Sharia da Indonésia (BSI).

Além disso, o BRIS também registou um preço/valor contabilístico (PBV) de 2,90 e um rácio preço/lucro (P/E) de 19,05. Tornando-o assim o emissor bancário mais premium entre os bancos estatais.

“Esta avaliação reflete a confiança do mercado na estratégia de negócio e no crescimento sustentável levada a cabo pela BRIS”, afirmou.

Hery disse que com uma capitalização de IDR 125,93 trilhões, o BRIS está entre os 5 maiores emissores bancários em termos de capitalização de mercado (capitalização de mercado/capitalização de mercado). Esta conquista fortalece ainda mais a posição do BRIS como um dos principais players da indústria bancária nacional.

Continuando, em comparação com outros bancos estatais, como o Bank Rakyat Indonesia (BBRI), o Bank Mandiri (BMRI) e o Bank Negara Indonesia (BBNI), o BRIS registou o melhor desempenho em termos de rentabilidade até à data, embora o sector bancário em geral enfrenta desafios da economia global.

“Entre os bancos sharia, o BRIS também lidera em termos de avaliação e rentabilidade, superando em muito concorrentes como o BTPN Bank Syariah (BTPS) e o Panin Syariah Bank (PNBS)”, disse ele.

Com esta conquista, o banco resultante da fusão, que tem menos de quatro anos, reforçou ainda mais a sua posição como líder na indústria bancária da sharia, bem como um dos principais pilares da economia indonésia.

Hery também reiterou o forte compromisso do BSI em continuar entregando o melhor para todas as partes interessadas, tanto clientes quanto investidores, bem como para o país.

“Como o maior banco sharia da Indonésia, o BRIS está empenhado em fornecer serviços financeiros sharia inclusivos, inovadores e competitivos”, acrescentou.