Ao entrar na Indonésia, a Jaecoo imediatamente fabrica carros em Purwakarta.

Jacarta, VIVA – A indústria automóvel da Indonésia continua a apresentar uma dinâmica interessante com a presença de várias novas marcas. Uma das novidades que tem chamado a atenção é o plano de montagem do Jaecoo na fábrica da Handal, que fica em Purwakarta.

A fábrica da Handal em Purwakarta foi projetada como uma instalação montadora multimarcaso que permite que várias marcas de automóveis realizem a montagem em um só lugar. Com capacidade inicial de 25 mil unidades por ano, a fábrica oferece flexibilidade e eficiência atraentes para uma marca como a Jaecoo.

“Estamos construindo uma fábrica em Purwakarta, Cikampek, precisamente no KM70 da estrada com pedágio no sentido leste”, disse o vice-comissário-chefe da PT Handal Indonesia Motor, Jongkie Sugiarto, em Jacarta, terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

Ele enfatizou que o plano de montagem na fábrica de Handal dá espaço para a Jaecoo entrar estrategicamente no mercado indonésio. Podem testar a resposta do mercado sem terem de estabelecer imediatamente as suas próprias instalações de produção, para que os riscos de investimento possam ser minimizados.

“Aceitamos todas as marcas pela natureza desta fábrica. montador geral. “Isso permite que novas marcas testem o mercado sem ter que investir pesadamente no início”, disse ele.

Segundo ele, a decisão de montar o Jaecoo na fábrica de Handal também teve um impacto positivo na indústria automobilística local. Ao utilizar instalações de montagem domésticas, há um impulso para aumentar o nível de componentes domésticos (TKDN). Componentes como pneus, aros e outras peças de reposição produzidos na Indonésia podem ser utilizados no processo de montagem.

“Se os veículos importados (CBU) chegarem em perfeito estado, todos os componentes estarão acabados. Mas com montagem local podemos utilizar componentes que já existem aqui, como pneus e aros. “Isso cria um bom efeito cascata para a economia local”, disse ele.

Com uma população de mais de 250 milhões de pessoas e um poder de compra que continua a aumentar, a Indonésia é um mercado muito potencial para novas marcas de automóveis como a Jaecoo. A Handal Factory em Purwakarta é um ponto de entrada estratégico para esta marca estabelecer a sua presença.

“A decisão da Jaecoo de montar na Indonésia através da fábrica Handal é uma decisão inteligente. “Isso não só tem um impacto positivo na marca, mas também na indústria automotiva local, que continua a crescer”, disse Jongkie.