Yakarta, vivo – O presidente Prabowo Subianto lançou oficialmente a Agência de Gerenciamento de Investimentos de Anagata Nusantara (e Antara) na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025, no pátio presidencial do Palácio de Yakarta. Este lançamento é um passo estratégico na gestão do investimento nacional para apoiar o crescimento econômico sustentável.

“O lançamento e entre a Indonésia hoje têm um significado muito importante porque e entre a Indonésia não é apenas uma agência de gerenciamento de investimentos, mas deve ser um instrumento de desenvolvimento nacional que otimiza a maneira como gerenciamos a riqueza da Indonésia”, disse o Presidente Prabowo.

O chefe do Escritório de Comunicação Presidencial, Hasan Nasbi, disse, e entre Rosan Roeslani será dirigido pelo Grupo de CEOs, com a ajuda de Pandu Sjahrir e Dony Oskaria.

“E entre Rosan Roeslani, ele será mais tarde assistido pelo Sr. Pandu Sjahrir, ele também será assistido pelo Sr. Dony Oskaria”, disse Hasan.

 COO e entre o vice -ministro de Bumn, Dony Oskaria

Como o Fundo Soberano de Riqueza (SWF) da Indonésia, e entre a administração de ativos no valor de mais de US $ 900 bilhões, com uma projeção inicial de fundos que atingem os US $ 20 bilhões. Dony Oskaria direcionará as operações como diretor de operações (COO), além de servir como vice -ministro de Bumno.

Curiosamente, sabe -se que Dony Oskaria tem um relacionamento familiar com celebridades famosas, Nagita Slavina, porque ela é seu tio.

Enquanto isso, o marido de Nagita, Raffi Ahmad, atualmente serve como mensageiro especial do presidente no desenvolvimento de jovens e trabalhadores artísticos.

Dets Detalhes de Dony Oskaria

Com base no último relatório de ativos do Organizador do Estado KPK (LHKPN) em 29 de março de 2024, Dony foi registrado para ter uma riqueza total de RP 29,88 bilhões após deduzir a dívida.

1. Terra e edifício: IDR 19,81 bilhões

Terra e edifícios no sul de Yakarta (578 m2/307 m2): rp.

Terrenos e edifícios no sul de Yakarta (516 m2/250 m2): rp.

Terras e edifícios no sul de Yakarta (1.240 m2/420 m2): rp.

Terra e edifícios em Padang (625 m2/316 m2): RP.

Edifício no sul de Yakarta (141 m2): IDR 5,64 bilhões

2. Transporte e máquinas: rp.

Toyota Alphard 2.5 GA/T 2015: RP.

Mini Cooper 2020: IDR 1,67 bilhão

3. Outros ativos móveis: IDR 840 milhões

4. Valores: rp.

5. Equivalentes de dinheiro e efetivos: IDR 5,63 bilhões

A riqueza total de Dony atingiu Rp 46,68 bilhões, com uma dívida com o valor de RP 16,8 bilhões; portanto, a rede total atingiu 29,88 bilhões de RP.