Ao proporcionar um impacto positivo nas zonas costeiras, esta empresa ganha 6 prémios ambientais

Jacarta – A PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) conseguiu ganhar 6 prêmios ao mesmo tempo no Indonesia Green Awards 2025, realizado pela Escola de Responsabilidade Social La Tofi na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, em Jacarta. Este Prêmio Nacional no setor ambiental foi obtido pelo programa de Responsabilidade Socioambiental (TJSL) lançado pela PTK durante 2024.

Leia também: Ministro das Florestas visita TWA Angke Kapuk e verifica se as instalações estão prontas para as férias de Natal

Por ganhar estes 6 prémios, a PTK recebeu o título de The Guardian ou o prémio mais elevado pelos seus esforços na protecção ambiental nas zonas costeiras. Existem 6 categorias de premiação.

O que você obtém é:

1. Organizar a responsabilidade social corporativa para o programa Coastal Clean Up Yogyakarta.

2. Desenvolvimento do turismo de conservação da natureza para o Programa de Acção Bali Green Mangrove.

3. Economizando recursos hídricos para o programa Maumere Clean Water Pen.

4. Engenharia tecnológica para economizar energia/utilizar energia nova e renovável para o programa

Aldeia energética independente turística de Kariangau Balikpapan.

5. Independência energética comunitária para o programa de Incubação Económica Marítima de Batam.

6. Desenvolvimento de processamento integrado de resíduos para o programa Omah Sinau Jambi Independent Energy Village.

Leia também: Ilha Harapan fica mais verde com 7.000 novos manguezais

O Vice-Presidente Jurídico e de Relações da PTK, Sonny Mirath, que esteve pessoalmente presente, expressou sua gratidão à Escola de Responsabilidade Social La Tofi pelo reconhecimento dado a

empresa.

“Este prémio é uma forma de compromisso e contribuição da PTK para com a comunidade e o ambiente nas zonas costeiras. “Todos os programas TJSL PTK implementados também apoiam a descarbonização através da implementação da transformação energética e estão alinhados com o conceito de economia como uma ação concreta para garantir a preservação de recursos marinhos e melhorar o bem-estar da comunidade”, disse Sonny Mirath.

Leia também: Por ter benefícios extraordinários, o plantio de manguezais pode mitigar o impacto de desastres e mudanças climáticas

Impacto positivo para zonas costeiras

A PTK através do “berSEAnergi for the Sea”, em consonância com a Subholding Logística Marinha Integrada, proporciona uma série de impactos positivos nas zonas costeiras tanto para a sociedade como para o ambiente. O PTK mede o Retorno Social do Investimento (SRoI) como uma avaliação do programa TJSL além de conhecer detalhadamente o impacto do programa.

Do ponto de vista ambiental, a PTK conseguiu reflorestar mangais e recolher e gerir mais de 59,5 toneladas de resíduos através dos programas Coastal Cleanup e DEB. Além do meio ambiente, o Programa PTK TJSL também tem conseguido melhorar a economia da comunidade, principalmente das MPMEs, por meio da Incubação Econômica Marítima.

Através do programa Berdikari Energy Village, a PTK pode aumentar o rendimento da comunidade e tornar a Berdikari Energy Village parte da cadeia de fornecedores ou de catering numa das suas operações, ao mesmo tempo que apoia a criação de valor partilhado (CSV) tipo 3, ou seja, permitir o desenvolvimento de aglomerados locais.

“Este prémio é, sem dúvida, uma motivação para continuarmos a inovar e a contribuir para a protecção e preservação do ambiente. “Estamos empenhados em continuar a fortalecer as sinergias com as diversas partes para garantir que cada programa que executamos possa ter um impacto positivo sustentável nas comunidades costeiras. áreas”, concluiu Sonny Mirath.