Ao receber um presente de aniversário de Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan: As garotas Depok são chefes diferentes!

Jacarta – Sabe-se que a celebridade Ivan Gunawan completou 43 anos em 31 de dezembro de 2024. No entanto, ele simplesmente comemorou com uma festa temática festiva. festa do exército de camuflagem na noite de domingo, 12 de janeiro de 2025.

Vários artistas e celebridades de alto nível também estiveram presentes neste momento feliz. Vamos continuar percorrendo o artigo completo abaixo.

Sabe-se que o evento aconteceu na ampla e magnífica residência de Ivan Gunawan, o que certamente tornou o momento ainda mais memorável com a emoção de seus colegas celebridades que também estiveram presentes.

De Inul Daratista ao casal Fairuz A. Rafiq e Sonny Septian, eles pareciam realmente gostar da atmosfera de calor e alegria enquanto o famoso designer crescia.

E quem claro também recebeu mais atenção do público, ninguém menos que a cantora Ayu Ting Ting que veio com um buquê de flores para Ivan Gunawan.

Expressões de felicidade comemorando o aniversário de Igun também foram postadas pelo cantor apelidado “Rainha de Depok” em sua postagem pessoal no Instagram.

“Feliz aniversário querido @ivan_gunawan… o mais super duper megalomaníaco. Que você tenha sempre saúde, viva muito, tenha muita sorte, tenha mais sucesso em tudo, seja sempre melhor.” escreveu a legenda escrita por Ayu Ting Ting em sua postagem pessoal no Instagram.

“Todos os seus esforços estão indo bem, basicamente tudo que você deseja se torna realidade… sempre ame todos nós hehehehe… meus melhores votos para você, querido irmão, eu te amo sempre.” Ayu continuou.

Não é de surpreender que essas palavras doces e reconfortantes também tenham sido respondidas positivamente por Igun, que também exibiu uma série de poses com Ayu Ting Ting em um post no Instagram.

“Quem disse que uma mulher pode dar flores… quem disse que uma mulher pode dar ouro e joias… As garotas Depok são chefes diferentes… slebew…” disse Ivan Gunawan em seu upload pessoal.

No upload, Igun é visto abraçando Ayu Ting Ting. Na foto, Igun também é visto vestindo uma camiseta branca combinada com uma jaqueta e calça verdes.

Enquanto isso, Ayu Ting Ting estava linda com uma roupa de aveia. Igun indicou que Ayu Ting Ting lhe deu um buquê de flores, ouro e joias.