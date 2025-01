Ao se tornar uma influenciadora famosa, Dra. Tirta foi rejeitada por seus colegas devido a…

Jacarta – Doutor Tirta é conhecido como um médico e influenciador que tem muitos seguidores porque gosta de seus conteúdos sobre saúde. Além disso, o Doutor Tirta tem um estilo próprio de falar, o que facilita a compreensão do público na educação em saúde. Segundo Doutor Tirta, sua característica é o que faz com que muitas pessoas se interessem em acompanhar suas contas nas redes sociais.

No entanto, acontece que por trás de seu sucesso, o Doutor Tirta foi rejeitado por seus colegas médicos. Ele não percebeu que havia demonstrado uma atitude desagradável no coração de seus companheiros. Role para ver a história completa, vamos lá!

“Então, naquela época, eu era alguém que achava que estava certo, então costumávamos conversar nas redes sociais. E o que descobri naquela época foi que se fôssemos anti-mainstream e falássemos sem filtrar nossas palavras, receberíamos muito apoio”, disse o Dr. Tirta, citando o vídeo de Denny Sumargo no YouTube, na terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

Doutor Tirta começou a ganhar fama por volta de 2018, onde se concentrou em falar sobre marcas locais e oferecer avaliações. Então, em 2020, ele também falou abertamente sobre o COVID-19. Como médico, ele considera seu dever ministrar educação ao público.

Mas à medida que seu nome se tornou cada vez mais conhecido por mais pessoas, o Doutor Tirta começou a sentir um grande ego. Ele admitiu que sentiu que era o mais correto ao transmitir sua opinião ao público, até que as contribuições de seus colegas médicos foram ignoradas.

“Acontece que é porque falamos assim que, em última análise, nos faz sentir como se fôssemos os mais justos e não pudéssemos filtrar os conselhos das outras pessoas. No final, porque os conselhos das pessoas não são filtrados, isso nos torna mais egoístas e arrogantes. ”, explicou o Dr.

Finalmente, ele sentiu que algo estava errado com sua personalidade depois que vários amigos o evitaram, recusando-se a lhe dar qualquer feedback ou conselho adicional. Foi lá que o Doutor Tirta questionou que erro ele havia cometido que muitos de seus colegas médicos não queriam mais ser amigos dele. Porém, seu ego ainda era tão grande que o Doutor Tirta não quis se preocupar com esse problema.

Em 2022, o Doutor Tirta iniciou um novo hobby: o ciclismo de longa distância. Ele viajou de bicicleta para Java Central com o objetivo de se exercitar, mas em vez disso aprendeu muitas lições de vida que mudaram as coisas.

Certa vez, o Doutor Tirta foi ajudado por um caminhoneiro que quis acompanhá-lo de bicicleta para lhe fornecer luz. Ao agradecer, o Dr. Tirta quis lhe dar dinheiro, mas o motorista recusou. Foi lá que o Doutor Tirta percebeu seu egoísmo e arrogância durante todo esse tempo.

“E o que realmente atingiu meu ego foi quando muitas pessoas me ajudaram, mas não quiseram me dar dinheiro. Então, durante todo aquele tempo, no final, durante a viagem, parecia que eu estava sempre julgando as coisas pelo dinheiro.” ele explicou.

A partir daí, o Doutor Tirta começou a se aprimorar refletindo sobre sua atitude para com as outras pessoas. Ele também procurou ajuda de um psicólogo para superar seus problemas de personalidade.