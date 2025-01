Ao tornar-se Vice-Ministro da Juventude e Desportos, a riqueza de Taufik Hidayat atinge IDR 78,9 mil milhões

Jacarta – O Vice-Ministro da Juventude e Desportos da Indonésia, Taufik Hidayat, apresentou oficialmente o Relatório sobre a Riqueza dos Administradores do Estado (LHKPN) à Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK). Ele possui ativos no valor de IDR 78.967.141.850 ou IDR 78,9 bilhões.

Leia também: A ex-mulher de Ahok, Veronica Tan, tem bens no valor de 24,3 mil milhões de euros, mas apenas este carro.

O LHKPN de Taufik Hidayat está listado no site elhkpn.kpk.go.id. Taufik Hidayat depositou o LHKPN em 30 de dezembro de 2024 para tomar posse.

 Vice-presidente geral do I PP PBSI, Taufik Hidayat.

Leia também: O carro mais caro do ministro mais rico do gabinete vermelho e branco, o preço faz os bolsos gritarem

Taufik Hidayat é registrado como possuindo ativos na forma de terrenos e edifícios no valor de IDR 49.851.629.200. Os terrenos e edifícios de Taufik Hidayat estão espalhados pelo sul de Jacarta, leste de Jacarta, oeste de Bandung e oeste de Karawang.

O ex-atleta de badminton indonésio possui transporte e maquinário na forma de Volkswagen Tiguan 2019, Toyota Innova Zenix 2023, BMW Série 735IL 2024 e motocicleta Honda Beat 2019. No total, o valor é de IDR 3.511.000.000.

Leia também: Tornando-se o ministro mais rico segundo LHKPN, Ministro do Turismo Widiyanti: Tudo está indo conforme o procedimento

Taufik também possui outros bens móveis no valor de IDR 820.000.000; avalia 14.354.550.000 rúpias; caixa e equivalentes de caixa Rs 4.088.943.449.

Posteriormente, também foi registrado que ele possuía outros bens no valor de IDR 6.459.179.201. Taufik também possui uma dívida de IDR 118.160.000.

Anteriormente, o Deputado Pahala Nainggolan, do Comitê de Erradicação da Corrupção, para Prevenção e Monitoramento, disse que cerca de 123 funcionários estaduais do Gabinete Vermelho e Branco do presidente indonésio Prabowo Subianto haviam apresentado o Relatório de Ativos dos Gestores Estaduais (LHKPN).

“Destes 124, 123 foram nomeados em 21 de outubro, portanto devem se apresentar agora”, disse Pahala Nainggolan aos repórteres no KPK, terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

 Adjunto do KPK para Prevenção e Monitoramento, Pahala Nainggolan

Pahala explicou que os funcionários do estado que depositaram o LHKPN mais elevado tinham activos no valor de 5,4 biliões de rupias. Estes números de riqueza são o resultado da actualização dos activos anteriores por parte dos funcionários do Estado.

“Bem, o valor mais alto entre os regulares que o enviaram anteriormente foi de 2,6 trilhões de rúpias. Mas o que acabou de ser nomeado foi de 5,4 trilhões de rúpias”, explicou Pahala.

“A média regular gira em torno de IDR 187 bilhões. Então para as 65 pessoas que ingressaram no LHKPN a média é de IDR 187 bilhões. A especial é relativamente maior porque a média é de IDR 227 bilhões”, disse.

Pahala explicou que os 123 funcionários estaduais que depositaram o LHKPN foram divididos em duas categorias. Existe um grupo regular que inclui funcionários do Estado que já depositaram o seu último LHKPN antes de serem nomeados por Prabowo Subianto.

“Anteriormente o ministro tinha apresentado um relatório de activos, ele estava no grupo regular. Ele reportará os seus activos novamente o mais tardar até 31 de Março deste ano. São 65 pessoas”, disse Pahala.

Pahala disse que atualmente os funcionários estaduais do Gabinete Vermelho e Branco que depositaram o LHKPN estão listados no site elhkpn.kpk.go.id.