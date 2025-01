Ao vencer Persiku Kudus, PSIM Jogja qualifica-se para o Top 8 da Liga 2

Yogyakarta, AO VIVO – PSIM Jogja conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre os convidados Persiku Kudus na partida seguinte da temporada 2024/2025 da Liga 2, realizada no Estádio Mandala Krida, Yogyakarta, no sábado, 11 de janeiro de 2025. Com esta vitória, PSIM Jogja se classificou para as oitavas de final da temporada 2024 da Liga 2/2025.

PSIM Jogja assumiu a liderança com um gol de Arlyansyah aos 9 minutos. Este gol veio de um cruzamento de Omid Popalzay que Arlyansyah imediatamente cabeceou e conseguiu marcar.

PSIM Jogja marcou mais um gol em cobrança de falta de Omid Popalzay aos 43 minutos. Um forte chute de pé direito de Omid conseguiu cruzar o gol do Persiku, defendido pelo goleiro Lutfi Masrohan.

A vitória conquistada sobre o Persiku Kudus garantiu a qualificação do PSIM Jogja para o top 8 da Liga 2 da temporada 2024/2025. Esta vitória colocou o PSIM Jogja na segunda posição do Grupo B com um total de 29 pontos em 16 partidas.

O técnico interino do PSIM Jogja, Erwan Hendarwanto, disse estar grato e satisfeito com as conquistas conquistadas por sua equipe nesta partida.

“Estamos gratos pela luta extraordinária demonstrada pelos jogadores. Esta vitória é fruto do trabalho coletivo de toda a equipe”, disse Erwan após a partida.

Entretanto, o treinador do Persiku Kudus, Bonggo Pribadi, admitiu que o PSIM Jogja mereceu vencer o jogo. Bonggo avaliou que o gol rápido marcado por PSIM Jogja no início da partida fez com que a estratégia de jogo tivesse que mudar.

“O golo rápido do PSIM Jogja obrigou-nos a mudar a nossa estratégia de jogo. Tentámos recuperar na segunda parte, mas não conseguimos empatar”, explicou Bonggo.

“O PSIM Jogja jogou melhor nesta partida. Eles merecem se classificar para as quartas de final”, concluiu Bonggo.