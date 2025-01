Ao visitar o lar de um órfão e compartilhar alimentos, Raffi Ahmad enfatiza a importância de compartilhar

Jacarta – Raffi Ahmad e Rudy Salim visitaram o Orfanato na área de Kemang, sul de Jacarta, na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025. A chegada de Raffi e Rudy teve como objetivo compartilhar alimentos com as crianças do orfanato.

A chegada de Raffi foi recebida com entusiasmo. As crianças pareceram muito felizes ao ver a presença de Raffi Ahmad.

Eles tiraram uma foto juntos e depois Raffi distribuiu comida em forma de hambúrguer para as crianças do orfanato. Ao se encontrar naquela ocasião, Raffi expressou seus sentimentos de alegria e gratidão.

Rudy Salim explicou que compartilhar comida era uma atividade rotineira que ele fazia. Vamos continuar percorrendo o artigo completo abaixo.

“Aqui estamos na sexta-feira, abençoada sexta-feira após as orações de sexta-feira, estamos distribuindo hambúrgueres, hambúrgueres Carl’s Jr..” Raffi Ahmad disse.

“Temos realizado este evento desde o início de dezembro até agora. Visitamos 15 mesquitas e orfanatos. No total, distribuímos mais de 1.500 hambúrgueres”. acrescentou Rudy Salim.

Raffi Ahmad, que também é enviado especial do presidente para o desenvolvimento da geração jovem e dos trabalhadores artísticos, apoia fortemente esta actividade. Ele enfatizou a importância de compartilhar com outras pessoas.

“Portanto, também encorajamos toda a geração jovem, esta também é uma das grandes gerações jovens. O que isto significa é que partilhar bênçãos é importante, temos a nossa fortuna para partilhar, e também neste orfanato há muitas crianças que realmente irão mais tarde Eles continuarão nossa jornada mais tarde.” Raffi Ahmad disse.

Nesta ocasião, Raffi também admitiu que se sentiu feliz por poder conhecer as crianças do Orfanato. Raffi revelou que seu cansaço desapareceu imediatamente.

“Graças a Deus consegui fazê-los felizes, embora hoje estivesse um pouco cansado, quando os vi eles ficaram entusiasmados de novo.” Raffi Ahmad disse.