AO VIVO: Milhares de casas queimam em incêndios florestais em Los Angeles

LOS ANGELES (NEXSTAR) – Um incêndio em rápida evolução eclodiu nas colinas acima do Hollywood Boulevard e ameaçou alguns dos pontos turísticos mais populares de Los Angeles enquanto os bombeiros lutavam para controlá-lo. Outros dois grandes incêndios que mataram cinco pessoas.colocou 130.000 pessoas sob ordens de evacuação e devastou comunidades desde a costa do Pacífico até ao interior de Pasadena.

O Sunset Fire começou por volta das 17h45 de quarta-feira, quando as autoridades realizaram uma entrevista coletiva para informar os residentes sobre os esforços para combater grandes incêndios em Pacific Palisades e Altadena e para alertar que o perigo de incêndio continuava alto. A chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, saiu correndo após anunciar o novo incêndio e uma ordem de evacuação foi emitida logo depois.

A Calçada da Fama de Hollywood estava lotada e as ruas ao redor do TCL Chinese Theatre e do Madame Tussauds estavam lotadas de tráfego intermitente enquanto sirenes tocavam e helicópteros voando baixo sobrevoavam para jogar água nas chamas, que estavam a apenas um quilômetro de distância. distante. Pessoas com malas deixaram os hotéis enquanto alguns curiosos caminhavam em direção às chamas, registrando o incêndio em seus telefones.

Em poucas horas, os bombeiros fizeram progressos significativos. O capitão do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Erik Scott, disse que eles conseguiram manter o incêndio sob controle porque “nós o atacamos com força e rapidez e a Mãe Natureza foi um pouco mais gentil conosco hoje do que ontem”.

Os bombeiros trabalham em um terraço enquanto o incêndio em Palisades queima uma propriedade à beira-mar na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, em Malibu, Califórnia (AP Photo/Etienne Laurent)

Um dia antes, ventos com força de furacão lançaram brasas para o alto, incendiando quarteirões após quarteirões no bairro de Pacific Palisades, na costa de Los Angeles e cerca de 40 quilômetros a leste em Altadena, uma comunidade não incorporada perto de Pasadena.

Quase 2.000 casas, empresas e outras estruturas foram destruídas nos incêndios em Eaton e Palisades, e espera-se que o número aumente. Todas as cinco mortes registradas até agora foram devido ao incêndio em Eaton.

O incêndio em Palisades já é o mais destrutivo da história de Los Angeles, com pelo menos 1.000 estruturas queimadas. Às 23h10 atualizarCal Fire anunciou que o Palisades Fire queimou 17.234 acres e ameaçou 13.306 estruturas.

Mais de meia dúzia de escolas na área foram danificadas ou destruídas, incluindo a Palisades Charter High School, que apareceu em muitas produções de Hollywood, incluindo o filme de terror “Carrie”, de 1976, e a série de televisão “Teen Wolf”, disseram autoridades. . A UCLA cancelou as aulas desta semana.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse que as operações aéreas estavam apagando as chamas. Ele alertou que ainda enfrentavam “ventos erráticos”, embora não como na noite de terça-feira, quando os aviões pararam e ocorreu grande parte da destruição.

Em Pasadena, o chefe dos bombeiros Chad Augustin disse que a cidadeo sistema de água foi esticadoe foi ainda prejudicado por cortes de energia, mas mesmo sem esses problemas os bombeiros não teriam conseguido conter o incêndio devido aos ventos intensos que alimentavam as chamas.

“Essas rajadas de vento erráticas jogavam brasas a vários quilômetros de distância do fogo”, disse ele.

Enquanto as chamas se espalhavam pelo seu bairro, José Velásquez encharcou a casa de sua família em Altadena com água enquanto as brasas caíam no telhado. Ele conseguiu salvar sua casa, que também abriga o negócio de sua família que vende churros, um doce mexicano. Outros não tiveram tanta sorte. Muitos de seus vizinhos estavam trabalhando quando perderam suas casas.

“Então tivemos que ligar para algumas pessoas e depois enviar mensagens perguntando se a casa delas ainda estava de pé”, disse ele. “Tivemos que dizer a eles que não.”

EmPaliçadas do Pacíficonuma área de encosta ao longo da costa repleta de casas de celebridades, a extensão da destruição estava a tornar-se clara:

Bloco após bloco de casas e bangalôs em estilo missionário da Califórnia foram reduzidos a restos carbonizados. Grades de ferro ornamentadas cercavam a estrutura fumegante de uma casa. Piscinas ficaram enegrecidas com fuligem e carros esportivos desabaram sobre pneus derretidos.

As cenas apocalípticas se estenderam por quilômetros.

Os atores perderam suas casas.

As chamas avançaram para bairros ricos e densamente povoados, incluindo Calabasas e Santa Monica, lar dos ricos e famosos da Califórnia.

Mandy Moore, Cary Elwes e Paris Hilton foramentre as estrelasque perderam suas casas. Billy Crystal e sua esposa Janice perderam sua casa de 45 anos no incêndio de Palisades.

“Criamos nossos filhos e netos aqui. Cada centímetro da nossa casa estava cheio de amor. “Belas lembranças que não podem ser tiradas”, escreveram os Cristales no comunicado.

Em Palisades Village, a biblioteca pública, duas grandes mercearias, alguns bancos e várias boutiques foram destruídos.

“É realmente estranho voltar para um lugar que não existe mais”, disse Dylan Vincent, que voltou ao bairro para recuperar alguns itens e viu que sua escola primária havia pegado fogo e quarteirões inteiros foram destruídos.

As chamas que se moviam rapidamente deixavam pouco tempo para escapar

Os incêndios consumiram um total de cerca de 108 quilômetros quadrados, quase o tamanho de toda a cidade de São Francisco.

As chamas avançaram tão rapidamente que muitos mal tiveram tempo de escapar. A polícia procurou abrigo dentro de seus carros de patrulha e os residentes de um centro de idosos foram empurrados em cadeiras de rodas e camas de hospital por uma rua para um local seguro.

Ema corrida para escaparEm Pacific Palisades, as estradas ficaram intransitáveis ​​quando dezenas de pessoas abandonaram os seus veículos e partiram a pé.

Temperaturas mais altas e menos chuva significam temporada de incêndios mais longa

De acordo com dados recentes, a temporada de incêndios florestais na Califórnia está começando mais cedo e terminando mais tarde devido ao aumento das temperaturas e à diminuição da precipitação relacionada às mudanças climáticas. As chuvas que normalmente encerram a temporada de incêndios costumam atrasar, o que significa que os incêndios podem ocorrer durante os meses de inverno, de acordo com oAssociação de chefes de bombeiros ocidentais.

Ventos secos, incluindoa famosa Santa Anacontribuíram para temperaturas mais altas do que a média no sul da Califórnia, que não viu mais de 2,5 milímetros (0,1 pol.) de chuva desde o início de maio.

Os ventos aumentaram para 80 mph (129 km/h) na quarta-feira, de acordo com relatórios recebidos pelo Serviço Meteorológico Nacional. Os meteorologistas previram rajadas de vento de 35 a 55 mph (56 a 88 km/h) que poderiam aumentar ainda mais nas montanhas e no sopé. As condições de incêndio podem durar até sexta-feira.

Monumentos queimam e estúdios suspendem produção

O presidente Joe Biden assinou uma declaração de emergência federal depois de chegar ao corpo de bombeiros de Santa Monica para se encontrar com o governador Gavin Newsom, que enviou tropas da Guarda Nacional para ajudar.

Vários estúdios de Hollywood suspenderam a produção e a Universal Studios fechou seu parque temático entre Pasadena e Pacific Palisades.

Na noite de quarta-feira, mais de 456 mil pessoas estavam sem energia no sul da Califórnia, de acordo com o site de rastreamento PowerOutage.us.

Vários marcos do sul da Califórnia foram severamente danificados, incluindo o Reel Inn em Malibu, um restaurante de frutos do mar. A proprietária Teddy Leonard e seu marido esperam reconstruí-la.

“Quando você olha para o grande esquema das coisas, contanto que sua família esteja bem e todos estejam vivos, você ainda vai vencer, certo?” ela disse.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

