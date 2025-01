AO VIVO: Os dois maiores incêndios na área de Los Angeles queimam pelo menos 10.000 estruturas; Um novo fogo está aceso

LOS ANGELES (NEXSTAR) – Os dois maiores incêndios florestais devastando a área de Los Angeles mataram pelo menos 10 pessoas e queimaram mais de 10.000 casas e outras estruturas, disseram autoridades enquanto instam mais pessoas a atender às ordens de evacuação depois que um novo incêndio começou e cresceu rapidamente.

O incêndio em Kenneth começou no final da tarde de quinta-feira em San Fernando Valley, a apenas 3,2 quilômetros de uma escola que servia de abrigo para evacuados de outro incêndio. Mudou-se para o condado vizinho de Ventura, mas uma resposta grande e agressiva dos bombeiros impediu que as chamas se espalhassem.

Cerca de 400 bombeiros permaneceram no local durante a noite para se protegerem contra o incêndio.

Poucas horas antes do incêndio em Kenneth ganhar vida, as autoridades expressaram encorajamento depois que os bombeiros, auxiliados por ventos mais calmos e ajuda de equipes de fora do estado, viram os primeiros sinais de combate bem-sucedido ao incêndio na região. dois incêndios florestais devastadores.

Duas pessoas andam de bicicleta em meio à destruição deixada pelo incêndio de Palisades no bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. (AP Photo/Jae C. Hong)

O incêndio em Eaton, perto de Pasadena, que começou na noite de terça-feira, queimou mais de 5.000 estruturas, um termo que inclui casas, prédios de apartamentos, empresas, anexos e veículos. Os bombeiros conseguiram estabelecer a primeira medida de contenção na quinta-feira.

A oeste, em Pacific Palisades, o maior incêndio na área de Los Angeles destruiu mais de 5.300 estruturas e os bombeiros não tiveram contenção.

Todos os grandes incêndios que eclodiram esta semana estão localizados numa faixa de aproximadamente 40 quilómetros (25 milhas) a norte do centro de Los Angeles, estendendo-se por uma áreasentimento de medo e tristezana segunda maior cidade do país.Sem causafoi identificado para os maiores incêndios.

Várias agências de monitorização do clima anunciaram sexta-feira queA Terra registrou seu ano mais quente em 2024. “O furacão Helene, as inundações em Espanha e o impacto climático que alimentou os incêndios florestais na Califórnia são sintomas desta infeliz mudança climática”, disse Marshall Shepherd, professor de meteorologia na Universidade da Geórgia.

O nível de devastação é chocante mesmo num estado que se habituou a grandes incêndios florestais. Uma grande parte das pitorescas Pacific Palisades foi destruída. Dezenas de quarteirões no bairro costeiro foram reduzidos a escombros fumegantes. Na vizinha Malibu, a única coisa que restou nos escombros onde antes existiam casas à beira-mar foram fileiras de palmeiras enegrecidas.

Pelo menos cinco igrejas, uma sinagoga, sete escolas, duas bibliotecas, boutiques, bares, restaurantes, bancos e mercearias foram incendiadas. O mesmo aconteceu com o Western Ranch House de Will Rogers e o Topanga Ranch Motel,marcos locaisque remonta à década de 1920.

O governo ainda não divulgou números sobre o custo dos danos ou detalhes sobre quantas estruturas foram queimadas.

A AccuWeather, uma empresa privada que fornece dados sobre o clima e seu impacto, elevou na quinta-feira sua estimativa de danos e perdas econômicas para entre US$ 135 bilhões e US$ 150 bilhões.

Os bombeiros fizeram progressos significativos na quinta-feira na redução da propagação de grandes incêndios, mas a contenção permaneceu longe de ser alcançada.

As equipes também extinguiram o incêndio.nas colinas de Hollywoodcom a ajuda de gotas de água de aviões, o que permitiu o levantamento da evacuação na quinta-feira. O incêndio que eclodiu na noite de quarta-feira perto do coração da indústria do entretenimento chegou perigosamente perto de incendiar o famoso local de concertos ao ar livre do Hollywood Bowl.

A enormidade da destruição emerge

No início da semana, ventos com força de furacãosoprou brasasque iluminava as encostas.

Neste momento, é impossível quantificar a extensão da destruição além da “devastação e perda total”, disse Barbara Bruderlin, diretora da Câmara de Comércio de Malibu Pacific Palisades.

“Há áreas onde tudo desapareceu, não sobrou um pedaço de madeira, é apenas sujeira”, disse Bruderlin.

Das 10 mortes até agora, a chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, confirmou que duas ocorreram no incêndio em Palisades. Autoridades do condado disseram que o incêndio em Eaton matou cinco pessoas. Cães e equipes de busca corporal estão vasculhando os escombros para ver se há mais vítimas.

Dois dos mortos foram Anthony Mitchell, um amputado de 67 anos, e seu filho, Justin, que sofria de paralisia cerebral. Eles estavam esperando a chegada de uma ambulância e não conseguiram chegar em segurança quando as chamas se espalharam, disse a filha de Mitchell, Hajime White, ao Washington Post.

Shari Shaw disseKTLAque tentou fazer com que seu irmão Victor Shaw, 66, evacuasse na noite de terça-feira, mas ele queria ficar e apagar o incêndio. Crews encontrou seu corpo com uma mangueira de jardim na mão.

Na quinta-feira, as equipes de recuperação retiraram um corpo dos escombros de uma residência à beira-mar em Malibu. Uma lavadora e uma secadora carbonizadas estavam entre as poucas coisas que permaneceram identificáveis ​​na casa ao longo da Pacific Coast Highway.

Houve evacuações, fechamento de escolas e prisões.

Pelo menos 180 mil pessoas receberam ordens de evacuação e os incêndios consumiram cerca de 117 quilómetros quadrados, o que é aproximadamente o tamanho de São Francisco. O Palisades Fire já é o mais destrutivo da história de Los Angeles.

Todas as escolas do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, o segundo maior do país, serão fechadas novamente na sexta-feira devido à forte fumaça que paira sobre a cidade e às cinzas que caem em algumas partes.

Pelo menos 20 prisões foram feitas por saques. A cidade de Santa Monica, que fica próxima a Pacific Palisades, declarou toque de recolher devido à ilegalidade, disseram autoridades.

Tropas da Guarda Nacional chegaram a Los Angeles na noite de quinta-feira. Eles ficarão estacionados perto de áreas devastadas pelo fogo para proteger a propriedade.

Atores entre aqueles que perderam suas casas

Muitas celebridades vivem em áreas devastadas pelo fogo.Entre aqueles que perderam suas casasEles eram Billy Crystal, Mandy Moore e Paris Hilton.

Jamie Lee Curtis prometeu 1 milhão de dólares para iniciar um “fundo de apoio” para as pessoas afetadas pelos incêndios que afetaram todos os níveis económicos da cidade, desde os ricos até à classe trabalhadora.

Estado experimenta temporada de incêndios mais longa

Temporada de incêndios florestais na Califórniaestá a começar mais cedo e a terminar mais tarde devido ao aumento das temperaturas e à diminuição da precipitação associada às alterações climáticas, de acordo com dados recentes.

Ventos secos, incluindoa famosa Santa Anacontribuíram para temperaturas mais altas do que a média no sul da Califórnia, que não viu mais de 2,5 milímetros (0,1 pol.) de chuva desde o início de maio.

Algumas perdas parecem maiores que outras

Robert Lara procurou entre lágrimas os restos de sua casa em Altadena na quinta-feira, na esperança de encontrar um cofre contendo um conjunto de brincos que pertenceu a sua tataravó.

“Todas as nossas memórias, todos os nossos laços sentimentais, as coisas que foram dadas de geração em geração já se foram”, disse ele.

