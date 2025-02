Aos nove meses bufou em Bed Family Pit Bull

Seu cachorro foi morto, aquele que provavelmente era um amigo durante o dia, mas que se transformou em um assassino ontem à noite que não a deixou sair.

Giulia, com apenas nove meses de idade, chegou à sala de espera da Clínica Villa Dei Fiori de Acerra (Nápoles), sem conhecimento, com o rosto e a cabeça sangrando, com ferimentos de mordida quando dormia sobre pais letões. Seu pai disse aos profissionais de saúde que eles os atacaram na rua do cão voador. A versão então mudou em frente aos policiais da delegacia local, que então explicou que adormeceu até o retorno de sua esposa, que trabalha na pizzaria.

O homem de 25 anos disse que não percebeu o que havia acontecido com sua filhinha, e que ela a havia encontrado em uma poça de sangue em sua cama, onde a colocou. A corrida no hospital é desnecessária, onde chegaram alguns minutos antes da meia -noite e meia e a poucos minutos do carro: a garotinha estava agora em prisões cardiovasculares e os trabalhadores da saúde não conseguiram fazer muitos, a menos que não tenham visto sua morte alguns minutos depois. Agora ele está investigando a agressão pela dinâmica da agressão e o promotor Nola iniciou o conjunto e pediu um exame de autópsia. A casa localizada no primeiro andar de um dos edifícios do distrito de Ice Snei foi colocada sob as convulsões até que os relevos necessários para descobrir o que aconteceu. No entanto, no bairro em que Little Giulia e seus pais viviam, estamos falando da tragédia anunciada.

“O cachorro escapou no verão passado e atacou um cachorro trazido para uma babá de cachorro – explicamos os moradores – dissemos que deve estar fechado porque era perigoso. Mas dois pais jovens não entenderam os perigos do animal. Eles são pessoas boas, dois meninos que trabalham duro.

Giulia completaria o ano em abril próximo. A criança solar, eles dizem vizinhos que, ao contrário dos habitantes do bairro, não têm medo de um cachorro. Os pais agora estão em choque junto com os membros da família. “Pessoas corajosas – sublinhando alguns dos conhecidos – ela, muito dedicada, pode -se dizer que cresceram na igreja. E ela conheceu o marido visitando a igreja. Mas eles subestimaram o cachorro ”. A tragédia abalou toda a comunidade, começando com o prefeito de Tito d’Errico: “Em nome de toda a comunidade de Acerry, lido com a oração pela alma de Little Giulia, tragicamente voou para o céu muito cedo”. Também condenação de M5s, Carmel Auriemma, originalmente de Acerra, que enfatizou que a morte “tão trágica de Little Giulia deixa o horror e puxa nossa comunidade em termos de impotência e vazio. Tais episódios nunca aconteceriam ”. No entanto, Giulia não é a única vítima de ataques de cães considerados perigosos.

No ano passado, em Campolongo (Salerno), outro garoto, apenas 13 meses, perdeu a vida escondida no pátio dois pit bull pertencentes ao vizinho da tia. Em Palazzolo Vercecele (Vercelli), um garoto de cinco meses -sempre foi atacado e morto pela família Pitbull enquanto ele estava nos braços de sua avó. Mas muitos outros pequenos escaparam da morte. Os dados que Carlo Giovanardi, pessoas e liberdades e o ex -ministro das Relações com o Parlamento disseram que ilustraram que ele ilustrou o ministro do meio ambiente: “temos que matar cães por ano, devemos intervir”. Francesco Emilio Borrelli, da Green Alliance, também afetou o assunto que enfatizou que “as autoridades veterinárias exigiriam uma licença com o dever de controles comportamentais regulares para aqueles que mantêm esses cães”.

