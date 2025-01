AP CM promete casas a 286 beneficiários na sua aldeia natal, Naravaripalle, até ao próximo ano

O ministro-chefe N. Chandrababu Naidu e seus familiares inauguram estátuas do fundador do TDP, NT Rama Rao, e de sua esposa Basavatarakam em Naravaripalle, no distrito de Tirupati. | Crédito da foto: Arranjo Especial

Como parte de sua visão de desenvolver sua aldeia natal como ‘Swarna Naravaripalle’ e transformá-la em um panchayat modelo em Andhra Pradesh, o Ministro-Chefe N. Chandrababu Naidu realizou várias reuniões com residentes nos limites de três secretarias durante sua visita ao ancestral aldeia por ocasião do festival Sankranti.

Naidu aceitou sugestões da população local na terça-feira e pediu aos funcionários que trabalhassem no desenvolvimento geral da aldeia. Ele prometeu fornecer novas casas a 286 beneficiários elegíveis e concluir as obras dentro de um ano.

O Ministro-Chefe também anunciou conexões de GLP para 286 pessoas que não tinham a instalação anteriormente.

“O governo está iniciando medidas para fornecer a pensão NTR Bharosa a 137 pessoas elegíveis a partir do próximo mês. O sistema de gás canalizado será fornecido à aldeia, com subsídio aos consumidores de GPL no âmbito do regime Deepam. No âmbito da Missão Jal Jeevan, será fornecida água potável a 87 casas que não têm ligação à torneira”, disse Naidu.

Disse ainda que seriam tomadas medidas para proporcionar uma educação de qualidade em oito escolas primárias da aldeia.

O governo já tomou medidas para garantir que os alunos recebam uma boa formação. Com a ajuda financeira da Sri City, várias instalações, incluindo um laboratório de tecnologia de inteligência artificial, estão sendo instaladas na Escola Secundária Rangampet Zilla Parishad.