AP diz que o repórter bloqueou a Casa Branca sobre a política de ‘Gulfo de México’

A Associated Press repreendeu a Casa Branca depois que ele disse que um dos repórteres da Outlet estava proibido de cobrir uma empresa de ordem executiva na terça -feira à tarde.

O desapego do jornalista, o AP disse em comunicadoEle se relacionou com a recusa da AP de “alinhar seus padrões editoriais com a Ordem Executiva do Presidente Donald Trump, que conhecia o Golfo do México como o Golfo da América”.

“Como organização da Global News, a Associated Press informa bilhões de pessoas em todo o mundo todos os dias com jornalismo factual e não partidário”, disse a AP. “É alarmante que o governo Trump pune a AP por seu jornalismo independente”.

O presidente durante o fim de semana anunciado em 9 de fevereiro seria o primeiro “Dia do Golfo da América”, uma medida que ocorreu após uma ordem executiva que lançou o processo de mudança do nome do Golfo do México.

O presidente anteriormente deu ao departamento do interior 30 dias para tomar “todas as medidas apropriadas” para fazer a mudança.

O AP fornece um guia de estilo atualizado regularmente como uma ferramenta usada por organizações de notícias e jornalistas de toda a maneira como soletrar, abreviar ou se referir a pessoas, lugares e coisas nas notícias.

Em 23 de janeiro Orientação do AP Na ordem executiva de Trump, a partida disse que se referiria ao Golfo do México “por seu nome original, reconhecendo o novo nome que Trump escolheu”.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

“A limitação de nosso acesso ao Salão Oval com base no conteúdo do discurso da AP não apenas evita severamente o acesso do público a notícias independentes, como viola claramente a Primeira Emenda”, disse a saída em comunicado divulgado na terça -feira.

