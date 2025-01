AP diz que usará o nome de Trump para Denali, mas não para o Golfo do México

A Associated Press disse em um guia atualizado que ele usará o nome do presidente Trump para Denali, mas não para o Golfo do México.

Em Um anúncio na quinta -feiraAmanda Barrett, vice -presidente de padrões e inclusão de AP, disse que o meio aderirá a alguns dos Novo nome mudaMas não tudo.

Trump assinou uma ordem executiva na segunda -feira, o primeiro dia de seu segundo mandato, para os Estados Unidos mudarem o nome do Golfo do México para “Golfo da América”. Ele também decidiu mudar o nome da montanha do Alasca, Denali, para Monte McKinley.

Em seu comunicado, a AP disse que a ordem de Trump se aplica aos Estados Unidos, mas não ao México ou a outras organizações internacionais.

“O Golfo do México trouxe esse nome há mais de 400 anos”, disse a AP. “A Associated Press se referirá a ele pelo seu nome original, embora reconheça o novo nome que Trump escolheu”.

A AP apontou que é uma agência de notícias global que distribui notícias internacionalmente e que deve garantir que todos os públicos reconheçam facilmente nomes e geografia internacionais.

A agência disse que, em alguns casos, refere -se a lugares com mais de um nome. Por exemplo, os Estados Unidos chamam o corpo de água entre a Califórnia e o Golfo do México da Califórnia, mas o México o chama de Mar de Cortés.

No caso da montanha do Alasca, a AP disse que usaria a mudança de nome oficial iniciada por Trump na segunda -feira.

O ex -presidente Obama mudou o nome da montanha mais alta do país para refletir o nome usado pelos nativos americanos, Denali. Anteriormente, ele tinha o nome do ex -presidente McKinley.

“A área é apenas nos Estados Unidos e, como presidente, Trump tem autoridade para mudar os nomes geográficos federais dentro do país”, disse a AP.

O Livro de Estilo da Associated Press, um guia de estilo amplamente reconhecido para jornalistas internacionalmente, será atualizado para refletir as duas novas alterações.

