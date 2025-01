AP obterá instalação de fabricação de semicondutores de Rs 14.000 crore no Orvakal Mega Industrial Hub

A Indichip Semiconductors Limited e seu parceiro de joint venture M/s Yitoa Micro Technology Limited (YMTL) do Japão assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) com o governo de Andhra Pradesh para estabelecer a primeira instalação privada de fabricação de semicondutores da Índia no estado, com um investimento de mais de 14 bilhões de rúpias.

“O memorando de entendimento foi assinado em Hyderabad. A instalação proposta se concentrará na fabricação de chips de carboneto de silício (SiC), contribuindo para o avanço tecnológico e as metas de sustentabilidade da Índia”, disse o Ministro das Indústrias, TG Bharath. O hindu por telefone no sábado.

A política de semicondutores anunciada pelo governo de Andhra Pradesh em novembro de 2024 visa transformar o Estado num centro de produção de eletrónica e semicondutores.

A planta de SiC proposta será comissionada com uma capacidade de produção de 10.000 wafers por mês, aumentando para 50.000 wafers por mês dentro de dois a três anos. Alinhado com a visão de Aatmanirbhar Bharat, este investimento estratégico visa responder à crescente procura global por tecnologias de eficiência energética, veículos eléctricos e soluções de energia renovável.

O Memorando de Entendimento foi assinado por Piyush Bichhoriya, CEO da Indichip e Saikanth Varma, CEO da APEDB, na presença do Ministro de TI Nara Lokesh e do Sr.

“Este investimento é uma prova da capacidade de Andhra Pradesh de atrair indústrias de ponta através de políticas inovadoras e infraestruturas sólidas. Nosso foco em estimular talentos e fornecer suporte contínuo garantirá o sucesso desta iniciativa e fortalecerá a presença global de semicondutores da Índia”, disse o Sr. Lokesh.

Diretores da Indichip Sandeep Garg, Web Chang, Presidente de Estratégia de Negócios, Ravi AV, Representantes de Parceiros JV David York Yuan Chang, Presidente da Yitoa Micro Technology Corporation (YMTC), Japão, e Motosugi Keisuke, CEO da YMTC e Coordenador da Bhaskar Reddy projeto também estiveram presentes.

“Esta parceria está alinhada com a nossa visão de tornar Andhra Pradesh uma potência industrial. A fábrica de SiC não só criará milhares de empregos, mas também estimulará a inovação e fomentará indústrias auxiliares na região”, afirmou o Ministro da Indústria.

O CEO da Indichip Semiconductors, Piyush Bichhoriya, disse que esta iniciativa simboliza o compromisso da empresa com a construção da nação por meio da inovação tecnológica. “Ao nos concentrarmos em chips de carboneto de silício, pretendemos fortalecer o ecossistema de produção da Índia e contribuir para a indústria global de semicondutores”, disse ele.

“Esta colaboração não só criará tecnologia de ponta, mas também abrirá caminho para um futuro sustentável, abordando a crescente necessidade de soluções energeticamente eficientes em veículos eléctricos e energias renováveis”, disse o Director da Indichip, Sandeep Garg.

O governo estadual prometeu fornecer os terrenos necessários para o projeto do Orvakal Mega Industrial Hub em Kurnool, além de garantir a infraestrutura e o ecossistema necessários.

“Com esta iniciativa, Andhra Pradesh deverá emergir como um destino líder para a fabricação de semicondutores e eletrônicos, estabelecendo uma referência para o crescente pipeline tecnológico da Índia”, observou o Sr. Bharath.