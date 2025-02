No segundo dia consecutivo, a Casa Branca impediu os jornalistas do EP de participar de um evento em um estúdio oval depois que a prestigiada Agência Americana Americana se recusou a se reconciliar com a decisão de Trump de renomear o Golfo do Golfe da América. O porta -voz da Casa Branca, Katerine Leitt, justificou esta etapa da seguinte maneira: “Se acreditarmos que a mídia nesta sala está se espalhando, perguntaremos. É o fato de que a bacia da água da Louisiana se chama Golfo America.

A Associated Press não aceita o dicionário “Golfo da América” ​​e dois de seus repórteres são mantidos fora dos estudos ovais: a expulsão “inaceitável”, de acordo com a Associação de Correspondentes da Casa Branca solicitada pelo governo. A ordem de Donald Trump para apagar a designação histórica do Golfo do Golfo dos mapas.

“A Associated Press informa bilhões de pessoas todos os dias de uma maneira de fato e independente”, ele protestou contra o diretor da agência Julia Pace. “A Casa Branca nos disse que, se não comparássemos nossos padrões com a ordem executiva de Trump, a AP seria proibida pelo Salão Oval”.

Das ameaças aos fatos: dois jornalistas estavam em duas ocasiões fora do Salão Oval ontem, um dos quais, que estava longe de ser festivo, se transformou em uma conferência de imprensa com o próprio Trump com Elon Musk. “É alarmante que o governo pune a AP por seu jornalismo independente”, ele continuou a questionar a Primeira Emenda da Constituição. “A Casa Branca não pode decidir como o jornal relata, nem pode penalizar os repórteres porque ele não está satisfeito com as decisões de seus escritórios editoriais”, oferecida a Associação de Correspondentes de Solidariedade.

Não é novo que Trump tenha relações inimigas com a mídia tradicional, exceto por raras exceções definidas como “inimigos das pessoas”, mas os relacionamentos com o quarto poder definitivamente se deterioraram após 20 de janeiro. Na sexta -feira, o Pentágono excluiu o segundo grupo de jornalistas das instalações reservadas para o Ministério da Defesa, enquanto o estreito salão das salas de briefing da Bílého House foi aberto à influência e podcaster desde o início do segundo termo aberto à influência e podcaster.

Trump assinou uma ordem poderosa na América no Golfo (“nomes de recuperação que honram o tamanho americano”) no dia do assentamento. No domingo, em voo de Mar-a-Lago para Nova Orleans e Super Bowl, disse o dia 9 de fevereiro da América.

O Google Maps já estava no Dictat Presidencial em janeiro, seguido por grupos industriais ativos nessa área, como Chevron e BP, enquanto ontem foi uma série de Administração Federal de Aviação que se adapta aos seus mapas para reconhecer a próxima mudança que Trump perguntou: Aquele montamento Denali no Alasca retorna ao nome original McKinley. Hoje, a Apple se curvou em seu aplicativo de mapa. Atualmente, os ajustes estão preocupados com os clientes dos EUA, mas expandem em escala global, enquanto o Bing parece resistir aos mecanismos de pesquisa da Microsoft no momento.

O porta -voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que “nos reservamos o direito de decidir quem tem o direito de entrar em um estudo oval. A resposta para aqueles que pediram que ele exclua o EP do evento de ontem no Oval Studio, Leitt explicou que “Apple e Google reconheceram” a designação e “é muito importante para essa administração”, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Resto do mundo.

