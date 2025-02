AP Sue the White Casy Staff devido ao limite de abordagem

A agência de notícias é proibida de participar de determinados eventos após o STERD ‘American Bay’

A Associated Press, uma das agências de notícias mais antigas do mundo, processou os três altos funcionários da Casa Branca, acusando -os de violar a liberdade da estampa ao proibir seus jornalistas de cobrir as atividades do presidente Donald Trump.

A Casa Branca impôs a restrição AP -in -in -a -in -law depois de se recusar a usar o termo “American Bay” em vez da “Baía do México”.

O recurso foi apresentado na sexta -feira pelo Tribunal Distrital dos EUA em Washington, DC. A agência de notícias, cujos jornalistas fazem parte da piscina da Casa Branca há mais de um século, disse que estava bloqueada de eventos impressos na Casa Branca e a residência de Trump Mar-A-Laz, bem como da Força Aérea que viaja.

“Pressione e todas as pessoas nos Estados Unidos têm o direito de escolher suas próprias palavras e não distrair o governo”, “ A AP disse em seu processo, que nomeia o chefe da sede da Susan Wiles, a vice -chefe da equipe de Taylor Budowich e a secretária de impressão Karolina Leavitt como réu.









“Esse ataque -alvo à independência editorial e capacidade de coletar e relatar notícias no centro da Primeira Emenda. Este Tribunal deve corrigir imediatamente “” “ O processo está listado. A AP argumentou ainda que a proibição viola o procedimento e a Primeira Emenda da Constituição Americana, que protege a liberdade da imprensa.

20 de janeiro, o presidente Donald Trump emitiu uma ordem executiva na qual o Golfo do México renomeou a ‘American Bay’. A AP se recusou a revisar seu estilo de estilo, afirmando que continuaria usando um nome reconhecido internacionalmente.

“Como uma agência de notícias global que espalha notícias em todo o mundo, a AP deve garantir que os nomes e a geografia do local sejam facilmente reconhecíveis com todo o público” “” A agência afirma em comunicado no mês passado.

A Casa Branca respondeu, dizendo ao correspondente presidencial AP, Zeke Miller, que a organização de notícias seria proibida de certas áreas de impressão, a menos que esteja alinhado com a ordem de Trump.













Mais tarde, Budowich anunciou no X que o AP seria banido do Salão Oval e das Forças Aéreas. No e -Mail Ap -u Wiles afirmou que o soquete tinha “Massa” Sua influência para promover um “Agenda dividida e partidária.”

“Vamos garantir que a verdade e a precisão estejam presentes na Casa Branca todos os dias”, “” Leavitt disse.

Trump frequentemente acusou as organizações de mídia por preconceitos e espalhando “Notícias falsas” sobre ele e suas políticas. “Nós os suportaremos enquanto eles concordarem que é uma baía americana” “” Trump disse a repórteres no início desta semana.

Várias organizações de mídia, incluindo a CNN, a Fox News, o New York Times e o Washington Post, assinaram uma carta a favor de AP -in, pedindo à Casa Branca que aumente as restrições.