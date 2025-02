Apareceu na floresta da caldeira de Toba Purba, acontece que o TNI preparou as tropas que atingiram o agressor para se mudar para Papua

VIVA – Acontece que o Exército Nacional da Indonésia (TNI) está preparando um batalhão de luta para se mudar para Papua.

O batalhão de combate preparado pelo TNI foi uma força de reação rápida de Medan Medan, de propriedade do Comando Militar Regional Bukit Barisan (Kodam), o Batalhão de Infantaria (Batalhão) Raider 100/Setia Warriors.

 Viva militar: Batalhão Warrior Raider 100/Setia Warriors

Com base na transmissão oficial da iluminação de Bukit Barisan Kodam, informado pela vida militar, na quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, as tropas de Battalion Raider 100/PS se mudarão para a Papua para realizar a missão como o Ri-Papua Nugini Mobile 2025 Border Segurança 2025 Força de trabalho de segurança fronteiriça da fronteira.

Até agora, a preparação antes do jogo continua amadurecendo, os últimos 450 soldados liderados pelo comandante, o tenente -coronel Infus M Rangkuti foi enviado para a área florestal na área de treinamento de batalha militar de propriedade das forças armadas militares de Bukit Barisan, Aek Natolu, Lumban Julu, Toba Regency, North Sumatra.

Na área de treinamento localizada na beira da caldeira Gunung Toba Purba, os soldados TNI que estarão envolvidos no Yonif Raider 100/PS Task Force Digojlok no exercício do exercício da preparação operacional (proglothsiapops) do sistema de blocos que é Ele realizou por três semanas.

De acordo com o pessoal de Bukit Barisan Kodam, a Brigada Geral da Refrith TNI, o treinamento de Pratugas visa tornar os soldados do TNI prontos para enfrentar a tarefa de operações em Papua mais tarde.

“O comandante militar lembrou que, ao manter o canal da área, a Força -Tarefa do Batalhão 100/PS deve ser sábia para evitar ser presa pelos interesses dos grupos ou interesses momentâneos que poderiam ter um impacto negativo no futuro”, ele disse o general da brigada na refrigerante Brigada do TNI.

Anteriormente, essas tropas de combate também haviam realizado treinamento tático na equipe de blocos de assentamentos de Purrah em Bekancan, Langkat, North Sumatra.

Para levar em consideração, Yonif Raider 100/PS é uma das principais unidades de Bukit Barisan Kodam, Yonif foi estabelecido em 1965 e anteriormente era uma passagem aérea.

