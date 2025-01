Aparecimento de um Avanza atropelado por um caminhão cujo pneu estourou na rodovia Cipularang

Purwakarta, VIVA – O acidente ocorreu com dois veículos na rodovia Cipularang, precisamente no KM 80+400 da rodovia Cipularang em direção a Bandung às 09h16 WIB. Este acidente envolveu um caminhão Hino e um microônibus Avanza.

O gerente sênior do escritório de representação 3 da Jasamarga, Agni Mayvinna, disse que o caminhão trafegava na faixa lenta e sofreu um estouro no pneu dianteiro direito, fazendo com que o motorista não conseguisse controlar a velocidade do caminhão e colidiu com um microônibus na faixa rápida , fazendo com que os dois veículos colidissem.

“Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) através do 3 Escritório de Representação JMT, os Operadores de Jasamarga Tollroad e a Polícia chegaram imediatamente ao local do incidente para realizar a evacuação e controle de tráfego. Não houve vítimas fatais ou feridos como resultado do incidente, ” Agni disse em seu comunicado datado de quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

Às 9h55, todas as faixas estavam liberadas e os usuários da via puderam voltar a circular normalmente. Todos os veículos envolvidos foram evacuados e entregues à polícia para posterior processamento.

Agni Mayvinna apelou aos utentes da estrada para que aumentem a concentração e a vigilância durante a condução, evitando o uso de dispositivos e mantendo uma distância segura dos veículos circundantes.

“Vamos aumentar a antecipação ao passar ou estar perto de veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, especialmente ao cruzar as rodovias com pedágio de Cipularang e Padaleunyi. Se você vir um veículo dirigindo de forma inadequada, informe imediatamente os policiais através da central de atendimento 14080”, disse Agni.

Além disso, a Jasa Marga também continua a promover a existência de uma Rota de Resgate de Emergência que os utentes da estrada podem utilizar caso o seu veículo tenha problemas de travagem. A rota de resgate de emergência está localizada no KM 116, KM 92+600 e KM 91+400 da estrada com pedágio de Cipularang em direção a Jacarta.