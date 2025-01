Apelo para desenvolver planos de desenvolvimento para alcançar as pessoas comuns

O ex-ministro das Finanças, TM Thomas Isaac, inaugurou o seminário de desenvolvimento organizado pela Kozhikode Corporation na quarta-feira (22 de janeiro) para discutir seu projeto de Plano de Projeto para o ano 2025-26 e fazer as alterações necessárias.

No seu discurso, o Sr. Isaac pediu ao órgão cívico que elaborasse planos de desenvolvimento com base na experiência a nível popular e incorporasse ideias para chegar às pessoas comuns. Ele pediu melhores instalações para os idosos. Isaac também destacou a necessidade de um escrutínio adequado antes de anunciar que a cidade está livre da pobreza extrema. “As crianças devem sentir que se sairiam bem mesmo que estudassem em Kerala. “Precisamos incorporar o treinamento de habilidades na educação para que isso aconteça”, acrescentou.

O seminário abordou temas como a reactivação do sector industrial, eventos literários, programas vocacionais e apoio a pacientes acamados, que fazem parte do projecto de Plano. Também foram discutidas sugestões provenientes dos sabhas de bairro e dos grupos de trabalho.

As principais sugestões incluem quiosques K-smart nos escritórios do círculo, modernização do mercado de peixe de Kovoor, abrigo para cães vadios, criação de um conselho de desenvolvimento empresarial e de emprego, feira de emprego no âmbito do We-lift, apoio ao aluguer de habitação para pessoas extremamente pobres e uma escola para raparigas e mulheres. Foram também discutidos mais centros de desintoxicação, kits de primeiros socorros para pacientes em diálise, testes de qualidade da água em poços, criação de parques de biodiversidade e um circuito literário. O Plano Anual final do projeto será apresentado após consideração de todas as sugestões.

A prefeita Beena Philip presidiu o seminário. O vice-prefeito CP Musafar Ahamed, vários presidentes de comitês permanentes e outros vereadores estiveram presentes. O secretário da Corporação, KU Bini, apresentou o projeto do plano do projeto.