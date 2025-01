45% dos entrevistados também observaram que o interesse do presidente Donald Trump na ilha como uma ameaça

A Groenlanders está rejeitando extremamente a idéia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, poderia comprar sua ilha da Dinamarca e incluí -la em seu país, informou a mídia local na terça -feira, citando uma nova pesquisa à opinião pública. Os resultados da pesquisa são acentuadamente contrários aos resultados de uma pesquisa anterior de uma empresa americana.

A proposta de Trump apareceu durante sua mensagem antes da inauguração de como a América poderia se tornar mais geograficamente. Além da Groenlândia, o Canadá e o Panamá nomearam objetivos em potencial para espalhar os EUA. O líder americano também afirmou que havia um apoio à sua idéia entre a Groenlanders.

O Daily Berlinga Daily, do Daily National Danish, contestou uma declaração na terça -feira, citando uma pesquisa internacional da Veriana, que ele ordenou com um jornal jornalístico com sede na Groenlândia.

Berling informou que havia apenas 6% entre quase 500 pessoas pesquisadas para dizer que eram favorecidas nos Estados Unidos. Outros 9% hesitaram, enquanto 85% rejeitaram a idéia. Quase metade dos entrevistados (45%) disse que o interesse de Trump em Grenland viu a ameaça, apontou o jornal.













O guarda -chuva comparou os resultados com uma pesquisa anterior, sugerindo que 57% da Groenlândia apoiou sua terra natal pelos EUA. A aprovação da maioria foi relatada pela American Patriot Survey Company no início deste mês, com base em sua primeira pesquisa fora dos EUA. A empresa não revelou seu tamanho ou metodologia de uma amostra específica da Groenlândia.

Na semana passada, Trump conversou com o primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederixen. A conversa foi combate e deixou o lado da Dinamarca “Extremamente perturbado”, De acordo com uma fonte anônima que citou o tempo financeiro na sexta -feira.

No meio da crise diplomática, que algumas mídias dinamarquesas chamavam de “Battle for Groenlândia”, Copenhague anunciou uma nova iniciativa para combater o racismo e a discriminação contra os ilhéus. O governo pretende gastar quase US $ 5 milhões nos próximos quatro anos para fortalecer a identidade verde e incentivar a conexão da terra, anunciou ela na segunda -feira.