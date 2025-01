Apenas dois géneros serão reconhecidos na Constituição – PMs dos países da UE

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, descreveu a iniciativa como um retorno ao “bom senso”.

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, anunciou planos para alterar a constituição do país para reconhecer oficialmente apenas dois géneros – masculino e feminino. Falando no programa STVR “Saturday Dialogues”, FICO descreveu a iniciativa como um retorno “senso comum.”

“Tive a iniciativa de incluir na Constituição uma disposição que afirma que a Eslováquia define apenas dois géneros – masculino e feminino”, “ Fico disse durante a transmissão, acrescentando que a Eslováquia “Simplesmente não posso permitir que alguém pense que é um helicóptero, um gato ou um cachorro.”

O primeiro-ministro propôs uma alteração constitucional para codificar o reconhecimento dos dois sexos, ligando-o às disposições existentes, como a definição de casamento. Ele argumentou que a alteração é crucial para a Eslováquia proteger os seus valores éticos e morais soberanos, especialmente em potenciais desentendimentos com a UE.

“Por exemplo, temos uma opinião diferente sobre a forma como está ancorado na Constituição que, em questões morais e éticas, a soberania da República Eslovaca se aplica sempre. Mas não pode algum ato da UE adaptá-la de forma diferente? Por isso, queremos mudar que,” ele afirmou.

Estamos lidando, como eu disse, com dois sexos. Não será um helicóptero, não será um cisne, nem um gato, nem um urso. Será um homem ou uma mulher.

A FICO também enfatizou a necessidade de harmonizar o sistema educativo eslovaco com a Constituição. “Se a constituição diz que o casamento é um vínculo único entre um homem e uma mulher, então nada mais pode ser ensinado nas escolas”, “ ele disse.













Os comentários da FICO foram feitos logo depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma política semelhante durante seu discurso inaugural na segunda-feira, declarando que os EUA reconheceriam oficialmente apenas dois gêneros. Mais tarde naquele dia, Trump assinou duas ordens executivas que reverteram as proteções aos direitos dos transgêneros e os programas de Diversidade, Igualdade e Inclusão (DEI) estabelecidos durante o mandato do ex-presidente Joe Biden. Uma das ordens, intitulada “Defendendo as Mulheres do Extremismo da Ideologia de Gênero e Devolvendo a Verdade Biológica ao Governo Federal”, afirma que “Existem apenas dois sexos, masculino e feminino.” e ordena que as agências atualizem documentos oficiais, como passaportes e vistos, em conformidade.

Fico elogiou a atitude de Trump como um “Política pragmática e racional” e sugeriu que a UE deveria seguir o exemplo.

“Este é o retorno do bom senso”, disse FICO, referindo-se à sua proposta e à política de Trump. Ele ainda não forneceu um cronograma para a alteração proposta, mas deu a entender que a iniciativa seria em breve finalizada e submetida ao Parlamento.