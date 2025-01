Apesar da guerra, jovens Keralitas continuam a chegar à Rússia

Um veículo terrestre não tripulado de colocação de minas com minas terrestres antitanque instaladas opera na região de Kharkiv em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, 13 de janeiro de 2025. REUTERS/Sofiia Gatilova | Crédito da foto: Reuters

Jain Kurian, 27 anos (passaporte indiano nº: V4211068), de Kuranchery em Thrissur, embarcou em uma viagem ao Bahrein em 4 de abril de 2024, junto com seu cunhado Binil Babu em busca de emprego. A viagem terminou em Moscou, na Rússia, onde foram emitidos passaportes russos. Kurian recebeu uma oferta de emprego como cozinheiro no exército russo. Mais tarde, foram levados para a frente de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Binil foi morto em um ataque, enquanto Jain ficou gravemente ferido e foi internado em um hospital de Moscou.

Jessy Kurian, mãe de Jain, disse que inicialmente lhe ofereceram um emprego na Polônia e depois o levaram para a Rússia. Havia seis Keralitas no acampamento militar, dos quais Sandeep Chandran, 36, de Thrissur, foi morto num ataque de bomba na Ucrânia em agosto de 2024. Após a morte de Sandeep, três membros do grupo foram repatriados, enquanto dois ficaram para trás. Dos dois, Binil foi assassinado em janeiro. “Temos tentado trazê-los de volta para a Índia desde agosto de 2024”, diz a Sra.

Os dois habitantes de Keral que morreram eram eletricistas semiqualificados e Jain era mecânico. Embora os incidentes esclareçam os recrutamentos ilegais de Kerala, as autoridades estão desamparadas, uma vez que os jovens de Kerala continuam a afluir para a Rússia em busca de emprego, apenas para serem apanhados na rede de recrutadores ilegais.

De acordo com Binu Panicker, presidente da Moscow All Malayal Association, uma organização que trabalha pelo bem-estar dos Keralites na Rússia desde 1998, a associação tinha apenas 180 membros Malayali até recentemente. No entanto, cerca de 100 pessoas aderiram só em 2024, enquanto outras 50 candidaturas estão sob análise. A maioria dos habitantes de Kerali que chegam à Rússia possuem vistos de visitante ou de estudante ou vistos projetados especificamente para especialistas altamente qualificados (HQS), permitindo-lhes trabalhar na Rússia por até três anos.

Principalmente trabalhos de limpeza, hospitalidade e hospitalidade são oferecidos a pessoas de países como a Índia. Seu salário está entre 40 mil e 50 mil rúpias, apenas o suficiente para sobreviver. Em breve será oferecido a eles um salário de ₹ 3 lakh no Exército Russo com passaporte e cidadania russos. Inicialmente, eles seriam solicitados a fazer trabalhos secundários no Exército e depois seriam levados para a frente de guerra, disse Panicker.

De acordo com Ajith Kolassery, diretor executivo da NoRKA-Roots em Kerala, a agência governamental que trabalha para o bem-estar dos expatriados de Kerali, a maioria daqueles que voaram para a Rússia não usaram canais oficiais para migrar. Apesar das intensas campanhas de conscientização, apenas oito pessoas foram registradas no NoRKA-Roots. Todos os oficiais, incluindo os habitantes de Kerali, trabalham em estações remotas e reprimir o recrutamento ilegal é extremamente difícil, disse Kolassery.

O Ministério das Relações Exteriores afirma ter abordado casos de recrutas indianos no exército russo e pediu às autoridades que lhes permitissem regressar à Índia. Dos 126 atualmente estimados como tendo aderido ao exército russo, 96 regressaram à Índia, 12 morreram no conflito, enquanto 16 foram classificados como “desaparecidos”, informou o MEA na sexta-feira. Não está claro quantos mais poderão estar envolvidos na zona de conflito, mas até agora não contactaram a Embaixada da Índia em Moscovo ou o MEA.

(Com contribuições de Suhasini Haidar em Delhi)