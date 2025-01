Aplausos de pé para Trump: “ganhamos, vamos retomar o país”

Uma ovação de pé para Donald Trump ao subir ao palco da Capital One Arena, em Washington, para seu último comício como presidente eleito. “Vencemos. Estou feliz por estar de volta. Vamos retomar o país”, são suas primeiras palavras, junto com o slogan “Faremos a América grande novamente”.

“Sem você, nada disso seria possível. Obrigado. Lutarei por você todos os dias”, enfatizou Trump na véspera de sua posse.

O novo presidente promete “deter a invasão da fronteira” e reitera a sua posição dura em relação à imigração. “Herdamos um desastre interno e externo. A partir de amanhã, agirei rapidamente para enfrentar” as diversas crises. “Precisamos colocar o país no caminho certo. A invasão da fronteira termina amanhã.” “Amanhã ao meio-dia, quatro anos de declínio americano terminarão e um novo dia” de “prosperidade, dignidade e orgulho” começará para a América, acrescentou Trump.

Trump com sua esposa Melania





Na capital dos EUA, milhares de seus apoiadores esperaram horas na Capital Arena por seu último comício como presidente e o celebraram durante todo o dia 20 de janeiro, quando terminará a era Biden e começará o segundo ato do magnata O grande congelamento que envolve Washington não dissuadiu o povo de Trump. A Red Maga saiu às ruas: há quem use roupas com a bandeira americana, quem se limite a chapéus e lenços. Eles vêm de toda a América para cumprimentar seu “herói”, o homem da “mudança” que procuram há anos. Embora estejam desapontados por não terem podido honrar pessoalmente o juramento, que foi transferido para dentro de casa devido à queda nas temperaturas, eles estão radiantes.

Agência ANSA Agência ANSA De Han a Miley, os grandes nomes da posse de Trump Vale do Silício em primeiro lugar. Protesto sábado

“Estou triste, mas animado por ele ter vencido e por continuar nossa política”, disse um de seus apoiadores, que era de Dakota do Norte.sobre. Muitos dos que conseguiram ingressos para a cerimônia de inauguração estão tentando assisti-la nos telões da Arena Capital, mas sabendo que não será fácil entrar. O estádio, sede das equipas de basquetebol e hóquei de Washington, tem capacidade para cerca de 20 mil pessoas, menos dos 220 mil bilhetes já distribuídos. Trump e sua esposa, Melania, chegaram a Washington na noite de sábado e desfrutaram de uma noite no clube de golfe do presidente eleito em Sterling, com fogos de artifício e dança, antes de embarcarem em uma série de eventos que os levarão de volta à Casa Branca.

Vídeo Da imigração ao TikTok, as primeiras 100 ordens executivas de Trump

Antes do comício na Capital Arena, o presidente depositou uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido no Cemitério Nacional de Arlington e se reuniu com senadores republicanos para tomar café da manhã na Blair House. Com ele foi eleito o vice-presidente JD Vance, que esteve ao seu lado o dia todo. Horas intensivas também para a equipe Trump: aqueles que foram nomeados para cargos governamentais se reúnem pela primeira vez em um jantar de gala na Galeria Nacional de Arte de Washington. Kash Patel, nomeado por Trump para chefiar o FBI, divulgou uma foto histórica da nova equipe de administração que – se confirmada pelo Senado – terá que dar continuidade à agenda de Trump. Embora o presidente eleito esteja ocupado com um turbilhão de acontecimentos, ele já enfrentou um dos primeiros “problemas” que o aguardaria ao entrar na Casa Branca: o caso TikTok. Na verdade, Trump anunciou uma ordem executiva que atrasaria a entrada em vigor da proibição do aplicativo, ao mesmo tempo que delineava uma possível solução.

Agência ANSA Agência ANSA Meloni em Washington por Trump, Salvini permanece na Itália

A Liga “lida com ferrovias”. Italianos também presentes com Ecr



“Minha ideia inicial é que seja uma joint venture entre os atuais e os novos proprietários, na qual os Estados Unidos tenham 50%”, explicou em sua rede social Truth. Mas o pedido é apenas uma das 100 ordens executivas que ele pretende assinar assim que entrar na Casa Branca. Entre eles está a emergência migratória, que ele prometeu abordar e resolver com deportações em massa que começarão logo após sua posse na rotunda do Capitólio.. É a partir daí que ele irá apelar a todos os americanos: fá-lo-á – segundo os seus assessores – num discurso com tons mais optimistas do que há oito anos, quando falou de uma “carnificina americana” e pintou os Estados Unidos como um país atormentado pela criminalidade e pelo declínio económico. Ele se autodenominará o presidente de todos e descreverá a sua presidência como um novo começo, como tem dito repetidamente, de uma nova era de ouro para os Estados Unidos.

Vídeo O retorno de Trump: todos os eventos de 18 a 21 de janeiro

Reprodução reservada © Copyright ANSA