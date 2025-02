Aplicar impostos de até RP1,4 bilhões, o empresário de Singkawang é entregue ao escritório do promotor

Singkawang, vivo – O Escritório Regional da Diretoria Geral de Impostos (DGT) de West Kalimantan (West Kalimantan) entregou um suspeito de uma sonegação de impostos no valor de Rp1,4 bilhões, com as iniciais LA, ao cargo de Promotor Distrital de Singkawang (Kujari) .

O chefe do Gabinete Regional de DGT de West Kalimantan, Inge Diana Rismawanti, revelou que o, que atuou como diretor da CV MM, supostamente apresentou relatórios fiscais que não eram apropriados em 2020-2021. A empresa está registrada no Pratama Singkawang Tax Office (KPP).

 O chefe do escritório regional do DGT West Kalimantan, Inge Diana Rismawanti, transmitiu um comunicado à imprensa, para a delegação de um empresário que desviou os impostos ao promotor do distrito de Singkawang, West Kalimantan, quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025. (Especial) Foto: Vi vv.oo

“Como resultado das ações do suspeito, o estado sofreu uma perda de RP1,4 bilhões”, disse Inge em seu comunicado, quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025.

Como um passo para restaurar as perdas do Estado, o DGT do West Kalimantan confiscou os ativos do, a saber, um terreno e um prédio na cidade de Singkawang.

“Esse confisco é realizado no contexto da restauração de perdas na renda do estado”, acrescentou.

O suspeito foi acusado de uma lei fiscal que o ameaçou com uma sentença criminal máxima de seis anos de prisão e uma multa mínima do imposto devido.

No entanto, Inge explicou que, sob certas condições, o procurador -geral poderia interromper a investigação se o suspeito pagasse todas as perdas de renda do estado.

“Ao lidar com casos criminais fiscais, sempre priorizamos a educação, a supervisão e o princípio do Remedium de Ultimum”, disse ele.

Antes do processo legal ser executado, o DGT de West Kalimantan através do KPP Pratama Singkawang havia feito vários esforços para o. Essas etapas incluem recursos, conselhos, visitas diretas, exames especiais.

Ele também teve a oportunidade de devolver o imposto que ele levantou.

“No entanto, o suspeito também não devolveu o dinheiro dos impostos que foram coletados para serem depositados no Tesouro do Estado”, concluiu Inge.

Com a rendição do suspeito ao escritório do promotor, o processo legal deverá ser executado de acordo com as disposições para fornecer um efeito de dissuasão e garantir que a conformidade tributária no West Kalimantan seja mantida.