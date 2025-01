Apoia a reunião Prabowo-Megawati, Pan considera um bom sinal para a política nacional

Jacarta, Viva – O vice-presidente do Partido do Mandato Nacional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, apoia a reunião planeada do presidente indonésio, Prabowo Subianto, com o presidente do PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Saleh disse que o plano da reunião foi muito bom.

Segundo ele, essa amizade política deve ser cultivada e apoiada por todos os partidos. Porque, disse ele, a reunião foi um bom sinal dos interesses políticos nacionais.

“Todo mundo sabe que a Sra. Mega e Pak Prabowo são velhos amigos. Até agora, nunca houve um problema entre eles. Portanto, não há barreira entre o encontro deles”, disse Saleh a repórteres no domingo, 26 de janeiro de 2025.

 Prabowo Subianto e Megawati Soekarnoputri Semaja

Saleh esperava que a agenda fosse discutida pelos dois caso se encontrassem não muito longe das prioridades nacionais de desenvolvimento. Porque, acredita Saleh, Megawati tem uma sugestão contributiva e contribuições para o atual governo.

“Além disso, nos últimos dez anos, o PDI Perjuangan tem monitorizado a agenda de desenvolvimento nacional”, disse ele.

Não só isso, na sua reunião posterior, Megawati e Prabowo precisavam de enfatizar o compromisso conjunto para promover os interesses das pequenas comunidades.

Isto é, a agenda de desenvolvimento deve ser levada a cabo tanto quanto possível num esforço para aliviar a pobreza. As nossas bases económicas devem basear-se na justiça e no bem-estar social.

 Doca. Especial, Presidente do PDIP, Megawati Soekarnoputri participou do discurso da Bimtek para 3.000 PDIP DPRD Foto: Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

“Vejo um ponto de encontro entre a Sra. Mega e Pak Prabowo neste campo. Isto deve ser enfatizado. A comunidade é convidada a participar num esforço para concretizar este objectivo”, disse Saleh.

Além disso, ele também convidou todas as partes a apoiarem o plano de encontro com Megawati e Prabowo. Uma agenda tão positiva deve basear-se em todos os níveis de liderança.