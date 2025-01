Apoiando a Astacita, o ISEI concentra-se nestes 5 programas estratégicos

Jacarta – A Associação de Acadêmicos Econômicos da Indonésia (ISEI) está empenhada em expressar o seu compromisso em apoiar o programa Astacita do Presidente Prabowo Subianto. Isto foi feito concentrando-se em cinco programas estratégicos principais.

Leia também: Banco Mundial projeta que a economia da Indonésia entre 2025 e 2026 estará estagnada, Airlangga: governo permanece otimista

Os cinco programas estratégicos incluem; Em primeiro lugar, manter a estabilidade da economia e do sistema financeiro da Indonésia para que este possa avançar no sentido de um crescimento económico mais forte.

“No futuro, o ISEI está comprometido em sinergizar e apoiar o programa Astacita do governo, concentrando-se em cinco programas estratégicos”, disse o presidente do ISEI, general Perry Warjiyo, em seu discurso durante um evento de discussão, citado de uma declaração oficial em Jacarta citada no domingo. , 19 de janeiro de 2025.

Leia também: Sondagem revela que desempenho das atividades empresariais se mantém no quarto trimestre de 2024, apoiado pelo setor de serviços financeiros

Depois, em segundo lugar, segundo ele, desenvolver um programa de recursos naturais a jusante para aumentar o valor acrescentado à economia. Terceiro, construir a segurança alimentar através de uma estratégia integrada como uma forma da Terceira Astacita.

“Quarto, acelerar a digitalização para apoiar a criação da inclusão económica e financeira”, acrescentou.

Leia também: Prabowo diz que os indonésios não têm autoconfiança e gostam de ver os amigos em apuros

 Presidente Prabowo Subianto na Conferência Nacional da Câmara de Comércio e Indústria da Indonésia Foto: VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Quinto, fortalecer os recursos humanos (RH) através de programas de certificação profissional através de Lamemba e outras instituições que desempenham um papel activo no planeamento do desenvolvimento económico regional.

“Vários desafios globais e nacionais são atualmente desafios para o ISEI como um importante grupo de reflexão económica nacional; e isto requer aumentar e fortalecer os futuros programas de trabalho do ISEI em vários campos, bem como fortalecer a estrutura organizacional do ISEI no centro e nas filiais”, disse ele. disse. explicou.

Além disso, Perry disse que para que o ISEI continue a inovar e tenha um impacto positivo na economia, o ISEI deve ser apoiado em várias etapas importantes.

Em primeiro lugar, o ISEI deveria tornar-se um fórum para economistas indonésios no espírito da sinergia académico-empresarial-governamental (ABG).

Em segundo lugar, vários programas ISEI são realizados em sinergia com vários grupos ABG para alcançar o progresso económico e o bem-estar das pessoas.

Por último, o ISEI é um fórum de desenvolvimento profissional para a instituição ISEI colaborar com o Instituto Independente de Acreditação de Economia, Gestão Empresarial e Contabilidade (Lamemba), a Associação Indonésia de Especialistas em Informática (IAII) e outros para desenvolver as capacidades dos economistas indonésios.

De acordo com o relatório do Ranking Mundial de Competitividade (WCR, 2024) publicado pelo Instituto Internacional para o Desenvolvimento de Gestão (IMD), a classificação de competitividade da Indonésia subiu do 34º para o 27º lugar.

Este aumento significativo do desempenho económico não pode ser separado do papel desempenhado pelo aumento da competitividade, especialmente no sector industrial.

Para aumentar ainda mais a competitividade e tornar-se líder na Ásia, é necessário continuar a aperfeiçoar as estratégias de desenvolvimento industrial, em particular optimizando o papel da cadeia de valor, tanto a nível mundial como a nível interno.

A Indonésia também enfrenta problemas no sector alimentar, onde a contribuição do sector agrícola para o produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre de 2024 diminuiu, ou seja, apenas cerca de 13,71 por cento.

Por outro lado, a taxa de desnutrição ainda atinge 17,7 por cento da população total, segundo a UNICEF. Esta situação mostra a urgência de reforçar a segurança alimentar através de uma estratégia mais integrada.

“Neste contexto, é importante elaborar o programa Astacita lançado pelo governo, priorizando o sector agrícola, incluindo a adopção de tecnologia agrícola moderna e a expansão do acesso ao mercado para os agricultores, a implementação de alimentos cultivados em laboratório e a promoção de alimentos nutritivos gratuitos. refeições (MBG) para encorajar o lado da procura a tornar-se “É relevante liderar a Indonésia para que possa alcançar uma segurança alimentar sustentável”, explicou Perry.

De acordo com o relatório do Banco Mundial (2022), o índice de capital humano (HCI) da Indonésia atingiu apenas 0,53. Isto significa que, em média, as crianças indonésias atingirão apenas 53% da sua produtividade potencial quando adultas.

Perry acredita que isto foi agravado após a pandemia da COVID-19, que causou uma perda de aprendizagem (atraso escolar) de mais de dois anos para a maioria dos alunos.

“No âmbito do programa Astacita o fortalecimento do ensino profissional, a melhoria da qualidade do ensino, a promoção do ensino superior nas regiões e o desenvolvimento da investigação são prioridades que devem ser aceleradas para aumentar a competitividade da nação”, explicou.

Neste contexto, Perry acrescentou que a Indonésia deve adoptar estratégias adaptativas e inovadoras, como o reforço da cooperação regional através da ASEAN e a utilização da tecnologia digital para aumentar a eficiência do sector económico.