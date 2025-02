Apoie a auto -suficiência e comida, Shake construiu 159 Aldeias de Energia Berdikari

VIVA -PPT Purmine (Persero) Como o Bumn continua a desempenhar um papel ativo no apoio à sumeração de energia e alimentos com base na vila realizada pelo Programa de Aldea da Berdikari Energy (DEB). Até 2024, a Retamina construiu 159 Deb em toda a Indonésia, o que tem um impacto em 35.746 famílias. Este programa é capaz de produzir energia líquida de 733.559 watts de pico (WP) por ano, bem como biogás e metano de 846.180 toneladas por ano.

O vice -presidente de comunicação corporativa da Repriamina, Fadjar Djoko Santoso, disse que o programa Deb estava otimizando completamente a fonte abundante de energia limpa no campo, apoiando assim o objetivo do governo de reduzir as emissões e a emissão líquida zero (NZE) em 2060.

“A Indonésia possui um ótimo potencial de energia renovável para apoiar a auto -suficiência da energia nacional. O programa Deb é o meio correto de introduzir energia limpa sustentável para a comunidade rural”, disse Fadjar.

O programa Deb, adicionado Fadjar, usa fontes de energia renováveis, como energia solar, eólica, microorder e biogás. Este programa conseguiu reduzir as emissões de carbono em 729 mil toneladas de CO2 equivalente por ano.

O programa deve incentivar a segurança alimentar nas áreas rurais, aumentando a produção de arroz a atingir 15.762 toneladas por ano. O impacto econômico foi registrado para melhorar a economia da aldeia com um valor de Rp 3,6 bilhões por ano, que fornece benefícios à comunidade.

“Deb é dirigido por todos os sujeitos e uma subsidiária da Retamina, para que o local se estenda de Aceh a Papua”, disse Fadjar.

Um dos programas a serem realizados pela Retamina, juntamente com a linha geotérmica PT Posta, TBK, através da área de PGE Kamojang, está localizada em Kampung Legok Pulus, Village Sukakarya, Garut Regency.

Esta cidade foi equipada com uma instalação do painel solar com capacidade de 8,72 kwp e capacidade de bateria de 10 kWh. Essa infraestrutura permite que as comunidades da aldeia economizem custos de energia até RP.

A comunidade sente diretamente os benefícios deste programa, especialmente os membros do Farmers Mekarsari Farmers Group (KWT). Esta instalação suporta a operação da bomba de água para repolho, tomate e pimenta dos jardins verdes.

Além disso, esse PLT também contribui para a operação de equipamentos de ultrafiltração de água limpa também tem um impacto significativo no apoio às necessidades da água potável e da irrigação da comunidade.

Espera -se que o programa Deb se torne um modelo de treinamento energético renovável baseado em energia renovável que pode ser replicada em outras regiões da Indonésia.

Ele compartilha como uma empresa líder no campo da transição energética, compromete -se a apoiar o objetivo líquido da emissão zero 2060, continuando a promover programas que tenham um impacto direto nas conquistas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG). Todos esses esforços estão alinhados com a aplicação de operações comerciais ambientais, sociais e governamentais (ESG) em toda a linha e recuperação.