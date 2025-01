Apollo ProHealth e The Hindu lançarão iniciativa que oferece informações práticas sobre saúde

No mundo de hoje, as doenças relacionadas com o estilo de vida ou as doenças não transmissíveis estão a aumentar, tornando crucial o acesso a informações precisas sobre saúde. Os equívocos e a falta de fontes credíveis impedem as pessoas de tomar decisões informadas sobre saúde.

Para resolver isso, Apollo ProHealth e O hindu lançaram ‘Sincerely, Your Doctor’, uma iniciativa de um ano que visa fornecer informações confiáveis ​​sobre saúde. Esta colaboração reúne os melhores médicos e O hindu fornecer insights científicos sobre tópicos críticos de saúde, como saúde intestinal, saúde cardíaca, bem-estar mental, prevenção do câncer e gerenciamento de estresse.

Todos os meses, a iniciativa publicará artigos com dicas práticas e tendências emergentes em saúde, capacitando os leitores a tomar decisões de saúde proativas e informadas e a adotar cuidados preventivos em suas vidas diárias.

Srinidhi Chidambaram, chefe de comunicações de saúde do Apollo Hospitals, disse que os cuidados de saúde preventivos são essenciais para uma sociedade mais saudável. “Esta série ajudará os leitores a separar os fatos da ficção, a tomar decisões informadas e a incorporar cuidados preventivos na vida diária.”

Shreevidya V., diretor médico dos serviços de saúde preventiva da Apollo, enfatizou que a conscientização precoce pode prevenir doenças do estilo de vida.

Suresh Balakrishna, Diretor de Receitas, O grupo hinduacrescentou que a colaboração visa capacitar o público com conhecimentos de saúde confiáveis, inspirando decisões informadas para um futuro mais saudável através de jornalismo credível e cuidados de saúde especializados.

Ramya Kannan, editora de saúde da O hinduafirma: “Chegar à raiz do problema antes que ele se torne um problema é a essência dos cuidados de saúde preventivos. Num país onde o número de pessoas com doenças não transmissíveis está a crescer, o envio de mensagens que ajudem as pessoas a prevenir o aparecimento de complicações de saúde deve ser considerado uma actividade de construção da nação. Isso é o que O Hindu’“A campanha Apollo Hospitals visa alcançar” .

Os leitores podem esperar a primeira parte da série em O hindu a partir de 9 de janeiro. Você também pode escrever se tiver alguma dúvida para sinceramenteyourdoctor@thehindu.co.in ou WhatsApp 89392-83283.