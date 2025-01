Aponte para a última empresa para reverter os programas dei

Target anunciou que está retirando suas políticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI), tornando -se a última corporação a fazê -lo após as eleições do presidente Trump.

Em um memorando enviado aos funcionários na sexta -feira por Kiera Fernández, diretora de impacto da comunidade -alvo e oficial de ações, o varejista anunciou que encerraria suas metas de três anos, bem como suas iniciativas de ação e mudança de mudança de capital racial (escopo). A empresa já havia planejado concluir as iniciativas do escopo este ano, acrescentou o memorando.

“Muitos anos de dados, idéias, escuta e aprendizado estão moldando este próximo capítulo em nossa estratégia”, escreveu Fernández em Memo, que segmentou compartilhado com o público. “E como varejista que atende a milhões de consumidores todos os dias, entendemos a importância de permanecer em sintonia com o panorama externo na evolução, agora e no futuro”.

A empresa também está terminando um programa focado em transportar mais produtos de empresas negras e minoritárias. O programa foi criado após o assassinato de George Floyd em 2020 pelos policiais de Minneapolis.

A Target não participará mais de pesquisas nacionais de diversidade, incluindo o índice de igualdade corporativa do direito humano, que mede políticas, práticas e benefícios corporativos à medida que os funcionários LGBTQ+se aplicam.

A gigante do varejo também alterará parte de seu idioma, alterando sua “diversidade de fornecedores” para “comprometimento dos fornecedores”.

“Continuamos focando em promover nossos negócios, criando um sentimento de pertencimento à nossa equipe, convidados e comunidades por meio de um compromisso com a inclusão”, disse o memorando da Target. “Pertencer a todos é uma parte essencial de nossa equipe e cultura, ajudando a aumentar a relevância dos resultados do consumidor e comercial”.

A Target opera quase 2.000 lojas em todo o país e usa mais de 400.000 pessoas, de acordo com a Associated Press.

A medida ocorre alguns dias depois que Trump assinou uma ordem executiva para que todos os programas DEI no governo federal terminem.

Vários conglomerados corporativos já terminaram suas iniciativas da II, incluindo a superstore parceira Walmart, McDonald’s e Tractor Supply, co.

A decisão da Suprema Corte de 2023 de encerrar a ação afirmativa no ensino superior estimulou atividades conservadoras em todo o país a dissolver as políticas de Dei na força de trabalho.

No entanto, algumas marcas importantes se prenderam em seus compromissos DEI.

Na quinta -feira, os acionistas da Costco rejeitaram os esforços para reprimir as práticas do clube atacadista. O Apple Board e o CEO do JPMorgan Bank também indicaram que manterão as políticas de Dei de suas empresas.

