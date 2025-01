Após 12 anos, ex-chefe do Departamento de Agricultura de Bantaeng torna-se suspeito em caso de corrupção na irrigação

Bantaeng, VIVA – Depois de ser submetido a um exame intensivo durante oito horas, o Gabinete do Procurador Distrital de Bantaeng (Kejari) nomeou oficialmente o antigo Chefe do Serviço de Agricultura e Pecuária, Prof. Syamsul Alam, como o principal suspeito no caso de corrupção do projecto de irrigação por tubulações Batu Massong de 2013.

Professor. Syamsul Alam, que serviu durante a era de liderança do Prof. Nurdin Abdullah, como regente de Bantaeng, foi nomeado suspeito na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. Ele é suspeito de causar perdas ao estado no valor de IDR 2,2 bilhões, de acordo com os resultados de uma auditoria financeira.

O chefe do Ministério Público de Bantaeng, Satria Abdi, explicou que o projecto de construção da rede de irrigação por gasodutos, no valor de IDR 2,468 mil milhões, deveria ser concluído no prazo de 60 dias a partir de 28 de Outubro de 2013. No entanto, apenas um ano após a conclusão do projecto, o Tubo de PVC usado explodiu por não atender às especificações do contrato.

 Ex-chefe do Departamento de Agricultura de Bantaeng torna-se suspeito em caso de corrupção na irrigação

“Os investigadores encontraram indícios de redução na qualidade do material para ganho pessoal”, disse Satria em entrevista coletiva na quinta-feira (01/09/2025).

Na altura, como Chefe de Serviço, o Prof. Syamsul Alam atua como utilizador do orçamento e gestor de projetos. Ele foi considerado negligente na fiscalização da execução do projeto por não atender aos padrões estabelecidos.

“A fiscalização é a principal tarefa do Chefe do Serviço, mas não é realizada”, disse Satria.

Este caso só encontrou clareza após 12 anos. Para simplificar o processo legal, o Prof. Syamsul Alam está detido no Centro de Detenção Classe II B de Bantaeng por 20 dias.

“A prisão é realizada para evitar que o suspeito escape, destrua provas ou repita suas ações”, continuou Satria.

Se for provado ser culpado, o Prof. Syamsul Alam enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa de até mil milhões de IDR, em conformidade com os artigos 2.º e 3.º da Lei sobre Crimes de Corrupção.

Além de nomear Syamsul Alam como suspeito, o Ministério Público de Bantaeng também interrogou o ex-regente de Bantaeng, Prof. Nurdin Abdullah, como testemunha. Nurdin, que na altura servia como chefe regional, foi interrogado durante oito horas para explorar a sua ligação a este projecto.

“Examinamos o Prof. Nurdin Abdullah porque ele atuou como chefe regional quando este projeto foi realizado. “No entanto, o seu estatuto de testemunha permanece”, disse Satria.

Acrescentou que o Ministério Público continua a trabalhar de forma profissional e não descarta a possibilidade de haver novos suspeitos neste caso.

Em 2013, o Serviço de Agricultura e Pecuária da Regência de Bantaeng implementou o projeto de construção da rede de irrigação por tubulações Batu Massong com um limite orçamentário de 2,5 bilhões de IDR do APBD. Este projeto foi arrematado pela CV Cipta Prasetia em leilão com valor contratual de IDR 2,468 milhões e prazo de conclusão de 60 dias, de 28 de outubro a 26 de dezembro de 2013.

Uma vez concluído o projeto, a CV Cipta Prasetia recebe o pagamento integral de acordo com o contrato. Porém, em 2014, ocorreram danos no tubo de PVC instalado porque o material não atendia às especificações. De acordo com o relatório de auditoria de perdas do estado, este projeto resultou em uma perda de IDR 2,243 milhões. ((Idris Tajannang/tvOne/Bantaeng)