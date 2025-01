Após a disputa de Khedkar Puja, o governo. Fazer alterações nas regras do exame de serviços civis

Khedkar lance, desqualificado no período de teste do IAS. | Crédito da foto: Ani

A apresentação on -line de documentos como certificados educacionais, de casta e deficiência física tem sido obrigatória para os candidatos na fase preliminar do exame da Comissão de Serviço Público da União (UPSC), diferentemente de antes, quando os documentos que eles tiveram que escanear e carregar uma vez que o candidato descrito. Para o exame de rede, de acordo com uma notificação do governo.

Na quarta -feira (22 de janeiro de 2025), o Ministério do Pessoal notificou as regras para as regras de exame do Serviço Público (CSE) 2025 que serão realizadas pelo UPSC. O ministério notificou 979 vagas para os exames deste ano, o número mais baixo nos últimos três anos. Os exames são realizados para recrutar candidatos para 23 serviços, incluindo o Serviço Administrativo Indiano (IAS), o Serviço de Relações Exteriores da Índia (IFS) e o Serviço de Polícia Indiana (IPS).

Na CSE 2023, foram apresentados cerca de 10,1 lakh de candidatos, no entanto, apenas 5,9 lakh de candidatos foram apresentados aos exames.

As mudanças foram introduzidas após o caso de Puja Khedkar, um oficial em liberdade condicional do Serviço Administrativo Indiano (IAS), que supostamente falsificou documentos de identidade, deturpou e falsificou fatos para obter tentativas adicionais e apresentar um falso certificado de pessoas com deficiência com deficiência com deficiência de referência (PWBD) para obter a reserva na CSE 2022. Como resultado, a Sra. Khedkar poderia evitar o controle da UPSC ao apresentar nos exames 12 vezes contra as nove tentativas permitidas.

A suposta falsificação e crime foram revelados em junho do ano passado, enquanto ela pretendia um treinamento de campo em Pune. Posteriormente, a Sra. Khedkar recebeu alta do serviço, enfrenta casos criminais e atualmente é libertada sob fiança.

Em seguida, o Departamento de Pessoal e Treinamento (DOPT) iniciou uma investigação contra seis burocratas, incluindo um funcionário em liberdade condicional, para reexaminar seus parâmetros de incapacidade.

Os funcionários, cinco funcionários do Serviço Administrativo da Índia (IAS) e um funcionário do Serviço Tributário Indiano (IRS), entraram nos serviços aproveitando os benefícios da reserva na categoria PWBD.

A notificação de 22 de janeiro indicou que um candidato que está disposto a concorrer à CSE “deve enviar sua inscrição on -line e apresentar as informações e documentos de suporte necessários para várias reivindicações, como data de nascimento, categoria (isto é, SC (Cronograma casta/st (tribo programada)/OBC (outras classes atrasadas (OBC)/EWS (seção economicamente mais fraca)/PWBD/ex-militar), qualificação educacional e preferência de serviço, etc. pela Comissão.

Ele acrescentou que “a falta de apresentação das informações e os documentos necessários juntamente com o formulário de registro e solicitação on -line significará o cancelamento da candidatura ao exame”.

Até agora, a preferência de serviço e tabela deve ser apresentada após a aprovação do exame principal.

No entanto, a notificação estabelece que a Comissão fornecerá um período de 10 dias após a declaração dos resultados do exame preliminar para especificar a preferência das pinturas. A Comissão fornecerá um período de 15 dias a partir da data de declaração dos resultados da parte escrita dos (principais) serviços civis aos candidatos qualificados para a entrevista de teste/personalidade.

Em junho do ano passado, a UPSC convocou propostas para renovar o sistema de exames, incorporando soluções tecnológicas, como autenticação de impressões digitais baseadas em Aadhar, reconhecimento facial e vigilância de CCTV baseados na inteligência artificial. A Comissão realiza 14 exames todos os anos, incluindo a CSE e uma série de testes de contratação e entrevistas para iniciação às posições do grupo ‘A’ e do grupo ‘B’ do governo da Índia.