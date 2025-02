Após a perda da pesquisa, Saurabh Bharadwaj lança o canal do YouTube

O líder do Aam Aadmi (AAP) e ex -ministro da Saúde, Saurabh Bharadwaj, anunciou na quarta -feira o lançamento de seu canal no YouTube, “Berozgar Neta Ji”, com o objetivo de interagir diretamente com os cidadãos e abordar suas questões de um aberto e maneira transparente.

Falando sobre sua nova plataforma digital, Saurabh Bharadwaj publicou um vídeo sobre X: “Os resultados eleitorais de 8 de fevereiro trouxeram mudanças significativas no panorama político de Delhi. Para líderes como nós, a vida deu uma volta de 180 graus. Hoje, você pode dizer que somos esses líderes, que estamos desempregados. Muitas pessoas se comunicaram com o WhatsApp e o Twitter, perguntando sobre meus planos e o que muda para um político experimenta após a perda eleitoral. Através deste canal, quero compartilhar minha viagem e abordar essas perguntas diretamente.

O Sr. Bharadwaj perdeu as eleições do círculo eleitoral da Assembléia do Grande Kailash.