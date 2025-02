Após a reunião de Vance, Zelensky diz que a Ucrânia valoriza a “determinação” de Trump

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Kiev valoriza a “determinação” do presidente Trump de acabar com a guerra na Europa Oriental depois de se encontrar com o vice -presidente Vance na Alemanha na sexta -feira.

Zelensky disse que teve uma reunião “boa” com Vance, que estava em Munique, juntamente com o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial de Trump na Rússia-Ucrânia Keith Kellogg, e que Kiev está preparado para se mover “rapidamente” para chegar a uma paz acordo.

“Nossas equipes continuarão trabalhando no documento. Abordamos muitos problemas importantes e esperamos receber o general Kellogg na Ucrânia para reuniões adicionais e uma avaliação mais profunda da situação no campo ”, Zelensky Disse em uma publicação de sexta -feira Na plataforma social X.

“Estamos prontos para mover o mais rápido possível para uma paz real e garantida. Valorizamos profundamente a determinação do presidente Trump, que pode ajudar a parar a guerra e garantir garantias de justiça e segurança para a Ucrânia “, acrescentou o presidente da Ucrânia.

Na primeira sexta -feira, durante seu discurso na Conferência de Segurança de Munique, Zelensky disse que os Estados Unidos não queriam que a Ucrânia se juntasse à Aliança Militar da OTAN mesmo antes de o governo Trump começar a alterar a abordagem dos Estados Unidos na guerra que ele estava lutando por quase três anos.

“Os Estados Unidos nunca nos viram na OTAN, eles simplesmente conversaram sobre isso. Eles realmente não nos amavam na OTAN “, disse ele, ele acrescentou que, se a Ucrânia não tiver permissão para se juntar à aliança militar:” Faremos a OTAN na Ucrânia.

Trump pressionou por chegar a um acordo de paz no conflito. Ele falou separadamente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin e Zelensky, na quarta -feira com o líder da Ucrânia dizendo que “não foi agradável” que o comandante em chefe tenha marcado o Kremlin primeiro.

O presidente mais tarde naquele dia disse a jornalistas que não tinha certeza se a Ucrânia poderia ter suas fronteiras novamente para 2014 antes da Rússia anexar a Crimeia.

O secretário de Defesa, Pete Heghseth, disse que não acreditava que a inserção de Kyiv na OTAN é um “resultado realista de um acordo negociado”, ele diz que pareceu retornar na quinta -feira, dizendo a jornalistas que “tudo está sobre a mesa” nas negociações entre os dois países da Europa Oriental.

A recente abordagem de Trump para alcançar um alto incêndio preocupou os líderes europeus. Zelensky disse quinta -feira que a Ucrânia não aceitará um possível acordo entre a Rússia e os Estados Unidos, a menos que Kiev esteja diretamente envolvido nessas conversas.

Vance, que no passado expressou ceticismo em relação à ajuda de Washington para a Ucrânia, criticou os líderes europeus em relação à imigração e liberdade de expressão na sexta -feira durante seu discurso na conferência.

“Se você está concorrendo por medo de seus próprios eleitores, não há nada que os Estados Unidos possam fazer por você”, disse Vance enquanto mencionava brevemente a guerra na Europa Oriental.

Fonte