Após exportações de aço no valor de IDR 24,46 bilhões para a Nova Zelândia, o Ministro do Comércio, Budi, está confiante nas necessidades internas

Bekasi, AO VIVO – O Ministro do Comércio, Budi Santoso, inaugurou o envio de exportação de 1.200 toneladas de vigas soldadas (viga soldada) para a Nova Zelândia, no valor de US$ 1,5 milhão ou cerca de Rs 24.460 milhões (assumindo uma taxa de câmbio de Rs 16.307 por dólar americano).

Ele disse que a exportação de produtos feitos de chapas de aço pela PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) é uma prova da capacidade da Indonésia como a sétima maior fonte de exportações de aço do mundo.

Portanto, o Ministro do Comércio confirmou que a exportação de vigas soldadas GGRP também fazia parte das exportações da Indonésia para a Nova Zelândia, cujo valor global atingiu 10,9 milhões de dólares.

 Ministro do Comércio (Mendag) Budi Santoso em West Bandung

“Também foi dito anteriormente que nós (Indonésia) somos o sétimo (em termos de) exportadores de aço para vários países”, disse Budi na região de West Cikarang, Bekasi, Java Ocidental, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

No entanto, Budi admitiu que a exportação de produtos siderúrgicos indonésios para vários países não ocorreu sem problemas, especialmente em termos de disponibilidade de fornecimentos domésticos de aço.

O Ministro do Comércio não negou que as necessidades siderúrgicas da Indonésia ainda dependem actualmente de importações provenientes do estrangeiro. Por outro lado, a Indonésia sempre se esforça para poder fornecer produtos siderúrgicos de acordo com a demanda de países estrangeiros.

“Embora ainda precisemos de 4 milhões de toneladas no nosso país, é por isso que continuamos a importar aço. Mas se houver um grande mercado externo para exportações, continuaremos a exportar”, afirmou o ministro do Comércio.

 Ministro do Comércio (Menda) Budi Santoso

Ele acrescentou que o próprio Ministério do Comércio estabeleceu uma meta para o crescimento das exportações não petrolíferas e de gás em 2025 aumentar para 7,1 por cento. Contudo, as exportações anteriores de produtos não petrolíferos e de gás também cresceram 2,35 por cento.

“E não visamos ou colocamos apenas números, mas também criamos programas para que esses números possam ser alcançados”, disse.