Após o teste de saúde do chefe regional escolhido, Bobby Nasution alegou estar pronto para se juntar ao Rcreto em Magelang

Yakarta, Viva – O governador eleito de Sumatra del Norte, Bobby Nasuity, ao governador escolhido de Java Central, Ahmad Lutfi, foi concluído em um controle de saúde no Escritório do Ministério do Interior (Ministério dos Assuntos Interior), Yakarta, domingo, 16 de fevereiro, 2025.

Ambos realizaram um exame médico por volta das 09.00 WIB. Bobby chegou primeiro. Não muito tempo depois, Ahmad Lutfi veio.

Bobby disse que todos os resultados de seu teste de saúde eram normais. Ele também alegou estar pronto para participar da aposentadoria de candidatos regionais em Magelang, Java Central em 20 de fevereiro de 2025.

 O governador de Sumatra del Norte escolheu a nesão de Bobby

“O exame de Alhamdulillah é bom, a tensão era boa, bom açúcar no sangue, colesterol, a queda é boa, tudo normal”, disse Bobby.

O mesmo foi transmitido por Ahmad Lutfi. Ele também alegou estar pronto para seguir a retirada até a inauguração mais tarde.

“Ácido úrico, tudo é normal e estamos prontos para realizar a seguinte atividade, tanto o processo de teste sujo, o teste limpo, a inauguração da retirada mais tarde”, disse ele.

Para levar em consideração, até 239 líderes regionais escolhidos passarão por um exame médico no Ministério do Interior hoje. As evidências para um total de 503 líderes regionais que não jogaram no Tribunal Constitucional durarão dois dias.

