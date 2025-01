Após o veredicto dividido, o Banco da Suprema Corte emite a ordem no funeral do pastor de Chhattisgarh

Os dois juízes de um banco de divisão da Suprema Corte não conseguiram chegar a um consenso sobre o local do homem -bomba do corpo de um pastor se transformou em Chhattisgarh, que está em um necrotério há mais de três semanas desde sua morte em 7 de janeiro.

O juiz principal do banco, o juiz BV Nagarathna, ordenou que as autoridades fossem enterradas no pastor Subha Baghel nas terras agrícolas privadas da família em sua cidade natal, Chhindowada, no distrito de Bastar Maoist.

No entanto, o juiz de Puisne no banco, o juiz satisfez Chandra Sharma, não concordou com o juiz Nagarathna.

O juiz Sharma, em uma opinião separada, abordou o corpo a ser enterrado apenas no cemitério cristão designado em Karkapal, que ficava a 25 km do Chhindowada.

Em geral, um veredicto dividido veria que o banco enviaria o caso ao Presidente do Presidente da Índia para a Constituição de um Banco de três juízes para ouvi -lo novamente. No entanto, os juízes Naguathna e Sharma usaram os poderes extraordinários do Tribunal Apex nos termos do artigo 142 da Constituição para trazer um silêncio ao caso.

Ao apontar que o corpo estava no necrotério por três semanas e merecia um funeral digno, o banco finalmente ordenou que o corpo enterrado no cemitério cristão designado em Karkapal o mais rápido possível. O tribunal ordenou que a família recebesse proteção policial.

Na sua opinião, o juiz Nagarathna disse que a disputa sobre o funeral do pastor, que pertencia à comunidade cristã de Mahra, não teria surgido se Gram Panchayat recebesse um cemitério exclusivo.

‘Violação correta’

O juiz Nagarathna fez comentários contundentes sobre como o período do órgão local de fornecer um terreno exclusivo do cemitério para a comunidade derrotada de discriminação. Violou o direito à igualdade perante a lei e a igual proteção por lei. A ausência de um cemitério era contra o direito à dignidade nos termos do artigo 21 da Constituição.

O juiz apontou que o comportamento de Panchayat era equivalente a uma “traição dos sublimes princípios do secularismo”.

Por outro lado, o juiz Sharma disse que os direitos estavam sujeitos a procedimentos estabelecidos por lei. As leis estaduais de Chhattisgarh forneceram funeral/cremação designada. Nesse caso, o local designado era de 25 km de Chhindawada.

Ramesh Baghel, filho do pastor, abordou o tribunal do Apex depois que o Tribunal Superior do Estado rejeitou seu apelo de enterrar o corpo em uma área destinada aos cristãos no cemitério de Chhindowada.

O peticionário havia dito que sua família e ancestrais residiam na vila desde os tempos imemoriais. Eles tinham terras agrícolas na cidade. Ele alegou que duas gerações da família foram enterradas na área cristã do cemitério do povo. Ele disse que os “elementos comunitários” entre os moradores haviam se opôs “agressivamente” ao enterro do corpo de seu pai no mesmo cemitério. A petição disse que a família foi forçada a tirar o corpo da cidade.

“Eles também não estão permitindo que a família enterra o corpo em sua terra de propriedade privada … quero meu pai peticionário.