Após perseguição, polícia encontrou 21 quilos de metanfetamina cristal em Pajero

Bogor, AO VIVO – O comissário-chefe da polícia da cidade de Bogor, Pol Eko Prasetyo, e sua equipe conseguiram descobrir um grande contrabando de drogas. A polícia está monitorando os carros Pajero que passam pela cidade de Bogor.

Seguiu-se uma perseguição, mas a polícia conseguiu interceptar o carro do agressor. No início das buscas, a polícia não encontrou nada.

“Fizemos uma perseguição antes de finalmente capturar o perpetrador. O perpetrador foi preso perto da Yasmin Road, no anel viário de Bogor. Prendemos o suspeito, uma pessoa com as iniciais AR, 34 anos, endereço em Kampung Babakan, vila de Petir, distrito de Dramaga , 15 de janeiro de 2024”, disse o delegado, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.

 O chefe da polícia de Bogor mostra evidências de 20 quilos de metanfetamina e 20 mil comprimidos de ecstasy. Foto: VIVA.co.id/Muhammad AR (Bogor)

Depois que os policiais desmontaram o teto e o painel do carro, eles encontraram dezenas de embalagens de drogas contendo 21 quilos de metanfetamina cristal e 8 quilos de ecstasy, com um total de 20 mil comprimidos embalados e colados dentro da carroceria do carro Pajero Sport.

Suspeito de correio de drogas AR

Eko disse que durante a investigação inicial, o suspeito AR serviu como mensageiro controlado por alguém para recolher essas drogas no Norte de Sumatra. Durante o cumprimento da sua missão, o perpetrador deslocou-se de hotel em hotel durante 7 dias. Até que finalmente lhe pediram que entregasse um carro Pajero carregado de drogas.

“Finalmente, o autor do crime foi convidado a ir a Palembang e receber instruções. Há um Pajero. O lugar está escondido assim”, disse Eko.

Eko disse que essas drogas eram suspeitas de serem comercializadas na área de Jabodetabek. Para investigar este caso, a Polícia Municipal de Bogor está atualmente em coordenação com a Unidade de Investigação Criminal da Sede da Polícia Nacional.

“Foi prometido ao autor um salário de 50 milhões de rúpias e só recebeu 20 milhões de rúpias. No momento, estamos investigando o dono deste item, inclusive rastreando o dono do veículo. O perpetrador sabe que o que ele estava entregando eram drogas”, explicou Eko.

O autor foi acusado, nos termos do artigo 114.º, n.º 2, e/ou do artigo 112.º, n.º 2, da Lei da República da Indonésia n.º 35 de 2009 sobre Estupefacientes, com ameaça de pena de morte ou prisão mínima de seis anos. .