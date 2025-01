Após ter desaparecido enquanto subia o Monte Agung, um cidadão sul-coreano foi encontrado morto

Bali, LONGA VIDA – Um cidadão estrangeiro (WNA) da Coreia do Sul, que foi dado como desaparecido enquanto escalava o Monte Agung, foi encontrado morto. A equipe conjunta de SAR encontrou Kyung Dam Oh (31), a uma altitude de 2.200 metros acima do nível do mar, na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, às 10h00 WITA.

“SRU 1, que saiu do Templo Pasar Agung por volta das 07h00 WITA, viu o corpo da vítima virado para baixo enquanto fazia buscas na rota de escalada de Pasar Agung, a posição do seu corpo estava aproximadamente 100 metros abaixo”, explicou o chefe de busca e busca de Denpasar. Escritório de Resgate, I Nyoman Sidakarya, na sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

 Evacuar o corpo do cidadão sul-coreano Kyung Dam Oh, que morreu enquanto escalava o Monte Agung. Foto: VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

Às 10h20 WITA, outras 2 equipes deslocaram-se ao local onde a vítima foi encontrada para confirmar seu estado e identidade.

“Parecia haver um ferimento aberto na cabeça, possivelmente devido a um forte impacto contra as rochas”, explicou.

O coordenador do posto de busca e resgate de Karangasem, I Gusti Ngurah Eka Wiadnya, disse que a posição da vítima quando foi encontrada era de cabeça para baixo e pés para cima.

“Acredita-se que a morte tenha ocorrido devido a uma queda”, disse Eka.

A equipe conjunta de SAR realizou então o processo de evacuação e desceu ao posto de comando de Pasar Agung. Às 12h40 WITA, o corpo foi levado de ambulância para o Hospital Regional de Karangasem.

Anteriormente, Kyung Dam Oh escalou o Monte Agung e estava a uma altitude de 2.000 metros acima do nível do mar na quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, às 09:00 WITA. Isso foi descoberto quando o cidadão sul-coreano contatou seu amigo na Coreia.

No entanto, a equipe SAR recebeu informações do consulado sul-coreano de que Kyung Dam Oh não teria retornado da escalada.