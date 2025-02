Apostatting temporada 3 cancelada, Max emite uma declaração

Max cancelou Livre Depois de duas temporadas. Embora o serviço de transmissão não tenha detalhado oficialmente os motivos, uma declaração de um porta -voz do MAX confirma a decisão. Enquanto a Warner Bros. Discovery continua a refinar sua estratégia de conteúdo, a especulação sobre mudanças futuras na programação permanece alta.

Max puxa a terceira temporada

Max cancelou as apostas da série de comédia após duas temporadas, de acordo com Variedade. O show, criado por Chuck Lorre e Nick Bakay, estreou pela primeira vez no máximo em novembro de 2023. Sua segunda temporada foi disponibilizada para a plataforma em dezembro de 2024. Sebastian Maniscalco aparece no programa como Danny Colavito, um veterano apostas que navegou pela legalização dos esportes. Jogo em Los Angeles.

Um porta -voz do Max emitiu uma declaração para Prazo finalDizendo: “Durante duas temporadas, os criadores Chuck Lorre e Nick Bakay e seu elenco hilário, dirigido por Sebastian Maniscalco, nos fizeram rir enquanto aposentou a cortina do mundo das apostas esportivas. Não avançaremos com uma terceira temporada, mas somos gratos por ter trabalhado com uma equipe tão brilhante nesta comédia de risadas em voz alta.

O elenco da equipe inclui Omar Dorsy como Ray Ballard, Andrea Anders como Sandra e Vanessa Ferlito como Lorraine Colavito. Jorge García interpreta o héctor, Maxim Swinton interpreta Anthony, Rob Corddry retrata Walt Denty e Selina Kaye interpreta Janelle.

Seus outros membros do elenco incluem Arnetia Walker, Toby Huss e Dale Dickey. Além disso, as estrelas convidadas que aparecem no programa são: Charlie Sheen, Ray Romano, LaRaine Newman e Zach Braff. A Chuck Lorre Productions e a Warner Bros. Television produziram corredores de apostas, com Lorre, Bakay, Maniscalco, Andy Tennant e Judi Marmel serviram como produtores executivos.

Maniscalco, um comediante permanente, falou anteriormente sobre a performance, afirmando: “Validar o que estou fazendo é divertido. Porque como comediante, eu gosto de rir. Estou me acostumando a brincar com outros atores. Estou aprendendo muito todos os dias Variedade)

A série durou 16 episódios por duas temporadas.