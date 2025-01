App de IA da Breakthrough Chinese “Despertar” para nós, Tecnologia Tecnológica Trump

A ascensão da Deepseek deve incentivar as empresas dos EUA a criarem inteligência artificial mais barata e rápida, disse que o presidente dos EUA

O presidente Donald Trump descreveu o chinês Deepseek AI como um significativo “Call de alerta” Para as empresas tecnológicas dos EUA, enfatizando seu custo -efetividade. Ele disse que as empresas americanas teriam que aumentar o desenvolvimento da IA ​​para permanecer competitivo.

Startup Develp Deepseek Inc. Sediada em Hangzhou, o assistente de IA com o mesmo nome foi publicado na semana passada e desde então se tornou o programa mais popular na American App Store da Apple, superando o American Open Chatgpt.

Falando na Flórida na segunda -feira, Trump comentou sobre o sucesso do pedido, apontando para seu desenvolvimento mais rápido e mais lucrativo. “Isso é bom porque você não precisa gastar tanto dinheiro. Considero isso positivo como ativos”. Ele disse.

"A publicação da AI Deepseek da empresa chinesa deve ser um convite para acordar para a nossa indústria de que precisamos ser um laser focado em vencer para ganhar" "" Ele ligou, acrescentando que isso teria que dar às empresas rivais dos EUA para criar soluções mais econômicas.













“Então, em vez de gastar bilhões e bilhões, você gastará menos” Para alcançar os mesmos resultados, disse o presidente. Trump afirmou que ele tem agora “Os maiores cientistas do mundo” Portanto, eles não devem ser difíceis de competir com Deepsek.

A repentina ascensão de Deepseek segue os anos de rivalidade dos EUA na inteligência artificial, e Washington usou controles de exportação para bloquear a aquisição de chips avançados de Pequim. No entanto, o sucesso do aplicativo causou preocupação com a dominação tecnológica dos EUA. Diz -se que a empresa usou chips menos avançados do que aqueles que usam um concorrente para conversar ou a meta mais recente, enquanto supostamente alcançou um desempenho equivalente.

As autoridades americanas estão divididas em vencimento. David Sacks, AI da Casa Branca de Trump e Chefe de Kryptovaluta, compartilhou a visão cautelosamente positiva de Trump, escrevendo sobre x que isso é “Mostra que a corrida da IA ​​será muito competitiva”. No entanto, o orador da casa de Mike Johnson chamou a nova IA “Ameaça séria”, acusando a China de “Abuso” sistema comercial i “roubo” Propriedade intelectual dos EUA.

O embaixador John Moolenar, presidente do Cinema House Choos, também afirmou que o pedido era uma ameaça à segurança nacional dos EUA e sugeriu que Washington estava procurando uma maneira de diminuir sua expansão.

“Agora não posso permitir que o CCP (Partido Comunista Chinês) como modelos como a DeepSeek arrisque nossa segurança nacional e usar nossa tecnologia para melhorar suas ambições de IA. Precisamos trabalhar na rápida colocação de um controle de exportação mais forte sobre tecnologias críticas para a infraestrutura de IA da Deepseek “. Ele disse.