Apple emite um “aplicativo pornô hardcore” de aviso para a UE

O navegador de conteúdo adulto -adulto agora pode ser baixado no iPhone através dos aplicativos da terceira loja permitidos sob as regras do bloco digital

A gigante tecnológica dos EUA Apple condenou o lançamento de um novo aplicativo de pornografia na UE, que agora está disponível nos iPhones através dos aplicativos de terceira parte das regras do bloco digital. A Altstore Pal, um mercado de aplicativos alternativos que permitiu os mercados digitais da UE (DMA), apresentou esta semana uma banheira de hidromassagem, descrevendo -a como um navegador de conteúdo adulto para dispositivos para iPhone. O desenvolvedor do mercado afirmou na segunda -feira em um post de rede social que a banheira de hidromassagem “O primeiro aplicativo de pornografia mundial aprovado pela Apple”. A empresa dos EUA recusou “Declarações falsas”, alegando isso “certamente” não aprova o aplicativo e “Ele nunca o ofereceria em nosso aplicativo”.

“A verdade é que a Comissão Europeia exige que permitamos distribuição no mercado como Altstore e Epic, que podem não compartilhar nossas preocupações com a segurança do usuário” O porta -voz da Apple, Peter Ajemian, foi citado como declarado no limite. Disse a empresa “Profundamente preocupado com os riscos de segurança que os aplicativos pornôs hardcore desse tipo criam para usuários da UE, especialmente crianças”. Aviso para fazer tais aplicativos “Coloque a confiança do consumidor e da confiança em nosso ecossistema”. De acordo com a DMA adotada em 2022, a Apple teve que ajustar sua prática comercial e liberar os limites da App Store, permitindo que os usuários assumissem a UE de 27 estados para assumir os aplicativos do iPhone de lojas de terceiros. Como parte da alternativa alternativa da App Store, a Apple determina um exame básico chamado “Otarização”, que digitaliza ameaças de segurança cibernética, como um software malicioso bem conhecido, mas não avalia ou aprova o conteúdo do aplicativo. A Apple é extremamente inabalável no ataque da União Europeia aqui. A iOS App Store hospeda o aplicativo Reddit que permite o acesso a grandes quantidades de pornografia. A Apple sabe disso, permite e apresentou o prêmio Reddit por avaliar a nota e editor de 17+ (!!!). https://t.co/vozozk4xx7 – Tim Sweeney (@TheweenEypic) 4 de fevereiro de 2025 A empresa se esforçou contra novos regulamentos, alegando que eles abrem portas para serviços mais prejudiciais, incluindo aqueles que oferecem pornografia, drogas ilegais e outros conteúdos que há muito foi proibido de seu aplicativo. Respondendo às críticas da Apple, Altstore acusou a empresa de usar problemas de segurança como uma cobertura para manter seu domínio. “A Apple ainda usa a segurança como desculpa para proteger seu poder de monopólio e evitar a conformidade com o DMA”. O mercado está declarado. Leia mais:

UE ordena que a Apple seja aberta a rivais O diretor da Epic Games, Tim Sweeney, também bateu a Apple, apontando que plataformas como Windows, Mac e Linux permitem aos desenvolvedores lançar os aplicativos sem restrição. Ele também afirmou que a iOS App Store hospeda o aplicativo Reddit, que fornece acesso à pornografia.

“A Apple sabe disso, permite e concedeu o prêmio Reddit pela classificação de 17 anos ou mais (!!!) e editor”, “ Sweeney postou na terça -feira no X. Proibições da Apple “Material sexual ou pornográfico aberto” Em sua loja iOS. O ex -CEO Steve Jobs disse uma vez a empresa “Responsabilidade moral” Para manter o pornô iPhoney, chamando os usuários que “Compre telefone Android” em vez de.





