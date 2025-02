VIVA – O Instituto Nacional de Resiliência da República da Indonésia (Lemhannas RI) comemorou uma 68ª geração do Programa Nacional de Educação e Fortalecimento de Educação (P4N), no edifício Dwiwarna Lemhannas RI, Central Yakarta, na quarta -feira (5/02/2025 ).

Este programa recebeu a apreciação do fundador do Dr. (HC) H. Ary Ginanjar Agustian, que disse que a classe de 2025 parece especial porque está equipada com material de liderança que não apenas prioriza a inteligência intelectual, mas também a inteligência emocional e a espiritual.

“Essa educação da 68ª geração é especial porque o governador de Lemhannas Ri, o AS Tubago, Hasan, fornece uma educação de liderança que inclui três inteligências, a saber, QI, EQ e SQ que constroem inteligência intelectual, emocional e espiritual dos alunos.

Ary Ginanjar disse esperar que, através dessa educação, líderes nacionais que tinham nacionalismo e alta integridade.

 Foto de Ary Ginanjar Agustian junto com os participantes

“Espero que esta 68ª geração dê à luz um líder da geração de ouro com caráter, integridade, ame a terra natal e com três inteligências do QI-EQ-SQ”, disse ele.

Anteriormente, o governador do Instituto de Defesa Nacional da Indonésia (Lemhannas), o AS De Tunagua, Hasan, revelou Syadzily, que o P4N foi projetado para produzir futuros líderes que pensam em estadistas.

“Os participantes serão treinados com nacionalidade, geopolítica, geoestratégica, geoeconômica, ideologia, informações socioculturais, de segurança e defesa. Todo esse material é harmonizado pela conquista da citação do Presta, Pabowo Subriantedo e vice -presidente Gibran Rakabumingraka para a Indonesia para mover -se para mover Indonésia Emas 2045 “, disse Ace Hasan no edifício Lemhannas RI, Central Jacarta, quarta -feira (05/05/2025).

Anteriormente, a cerimônia de abertura do P4N foi inaugurada pelo governador indonésio de Lemhannas, como Hasan, Syadzily, que foi acompanhado pelo vice -governador da Indonésia, Lemhannas, tenente -general Eko Margiyon, o principal secretário de Lemhannas do Republicações do Republicano, da Comissária, do Republica. da polícia de Panca Putra Simanjuntak nos arredores da Lemhanna da Indonésia.